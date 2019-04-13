Гороскоп на 14 апреля 2019: кому сегодня повезет

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

Фото: talkofthetown.gr

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Овен

Звезды советуют Овнам не переутомляться сегодня. Сделайте паузу и просто посмотрите какой-нибудь приятный фильм.

Телец

Совершите смелый поступок, о котором давно думаете. Именно сегодня звезды будут на вашей стороне.

Близнецы

Близнецы, запомните: чем труднее в учении, тем легче в бою. Не стоит бросать дела на полпути.

Рак

Вас ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Лев

Звезды советуют: постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить.

Дева

Избавляйтесь сегодня от ненужных вещей и людей в вашей жизни. Это пойдет на пользу.

Весы

Соберитесь сегодня на посиделки с друзьями. Вам нужно разгрузить голову от мыслей.

Скорпион

Прекрасный день, чтобы завершить все дела, которые не давали покоя все время.

Стрелец

Воздержитесь от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.

Козерог

Звезды советуют: улыбнитесь и думайте только о хорошем. Ваша жизнь изменится.

Водолей

Сегодня о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались.

Рыбы

Рыбы, будьте готовы к переменам. Смело идите навстречу судьбе!

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