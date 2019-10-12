Гороскоп на 13 октября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 13 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

13 октября Овнам необходимо набраться терпения. Вас будет все раздражать и вы даже не сможете выспаться. Но если кажется, что весь мир против вас, то стоит попробовать стать его частью, чтобы было легче.

Телец

Тельцы, 13 октября перед вами появятся новые возможности — не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас, поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Близнецы

Гороскоп на 13 октября говорит, что Близнецы захотят закрыться от всех. Они могут и вовсе потерять интерес к работе, к обучению, к дальнейшему развитию. Им будет казаться, что это все зря. Но нужно помнить, что путь к звездам зачастую через тернии.

Рак

Ракам 13 октября выпадет возможность использовать их скрытый потенциал. Не отказывайтесь от интересных предложений, даже если придется немножко поработать.

Лев

Львам звезды советуют не расслабляться. У вас намечаются важные перемены в профессиональном плане. Передышка сейчас будет некстати.

Дева

Девам повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого не просто влюбятся, но и поймут, что перед ними настоящий друг.

Весы

Звезды предсказывают Весам отличный и насыщенный день. События в личной жизни окажутся знаковыми, поэтому не пропустите их.

Скорпион

Гороскоп на 13 октября предупреждает Скорпионов: не стоит принимать на свой счет не слишком вежливое отношение со стороны других — вероятно, они действуют не со зла, а, например, у них просто выдался тяжелый день.

Стрелец

Стрельцы 13 октября будут в центре внимания. Кому-то понадобится ваш совет, кому-то более серьезная помощь. Но вечер проведите в спокойной обстановке.

Козерог

Козероги, выбирайте окружение, в котором вам комфортно и которое не давит на вас. Особенно это касается вечера. Не стоит выделять слишком много времени на разговоры с людьми, которые считают, что могут оценивать вас или давать советы, о которых вы не просите.

Водолей

Водолеев 13 октября ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время друзьям или любимому человеку.

Рыбы

Рыбам стоит ограничить свои расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

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