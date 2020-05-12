Гороскоп на 13 мая: время раскрыть свои чувства Ракам, Стрельцам и Козерогам

Гороскоп на 13 мая 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на среду.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Этот день может напомнить о нерешенных вопросах, связанных с отношениями, деньгами, потребностями или желаниями. Постарайтесь проанализировать личную жизнь, финансы и то, как получаете, раскрываете и выражаете свои чувства. При этом лучше не торопитесь с принятием важных решений.

Овен

Сегодня вы почувствуете себя обеспокоенными из-за планов, которые не совсем доработаны. Выделите время для того, чтобы все обдумать и переосмыслить. Возвращение к старым интересам, проектам или обучению может стать достаточно плодотворным.

Телец

В этот день вы будете склонны воспринимать вопросы, связанные с финансами, комфортом, имуществом или личными ценностями, немного по-другому. Лучше не принимайте решения, которые могут изменить вашу жизнь, пока не найдете время, чтобы все хорошо обдумать.

Близнецы

Это отличное время для размышлений о любви. Возможно, появилась нерешительность, которая мешает двигаться дальше. Не бойтесь экспериментировать со своим имиджем, внешностью, манерой общения и отношениями, но при этом не торопитесь с принятием важных решений.

Рак

Сегодня появится новая информация, которая будет побуждать вас переосмыслить текущие планы. Работа с прошлыми отношениями, любовными треугольниками или жертвами ради кого-то может иметь решающее значение в личной жизни. Будьте смелыми и не скрывайте свои глубокие чувства.

Лев

В этот день вы можете быть слишком встревожены из-за дружбы или социальной жизни, ожидая какого-то решения или продолжения проекта. Это, безусловно, даст возможность подумать о том, что и кого вы действительно цените, а также позволит изучить внутренние потребности.

Дева

Сегодняшний день повлияет на профессиональные цели или репутацию. Вы можете вернуться к старым проблемам и засомневаться в том, что делать дальше. Однако имейте в виду, что не все так, как кажется, особенно в вопросах карьеры и финансов. Следуйте тому, что подсказывает сердце.

Весы

Сегодня ваше внимание может переключиться на прошлое. Скорее всего, появятся мысли о старых отношениях, имидже, личных интересах или учебе. Если вы в чем-то сомневаетесь, делайте то, что подсказывает сердце. Вкладывайте больше энергии в повседневные дела и стремитесь к успеху.

Скорпион

Пришло время пересмотреть прошлое и немного замедлиться в определенных областях своей жизни. Это не идеальный день для принятия решений, а скорее момент для рассмотрения проблем с разных точек зрения. Благодаря этому удастся увидеть новые перспективы и прийти к важным выводам.

Стрелец

Этот день поможет лучше понять свои чувства, вкусы и ценности. Вы получите возможность разобраться в тех вопросах, которые пропустили из-за большой занятости. Попробуйте по-новому взглянуть на партнерские отношения, семью или социальную жизнь. Делайте то, что действительно имеет для вас особое значение.

Козерог

Обратите внимание на свое прошлое, а также на некоторые из непризнанных внутренних потребностей или желаний. Не бойтесь экспериментировать с социальной и любовной жизнью. Ищите способы получить больше удовольствия, а также стремитесь лучше понять и раскрыть свои чувства.

Водолей

Сегодня вы будете по-новому смотреть на творческие проекты, отношения с детьми, романтику, развлечения или хобби. Однако речь идет не об отказе от идей и планов, а о том, что их нужно доработать, прежде чем двигаться вперед. Постарайтесь понять, что для вас сейчас наиболее важно.

Рыбы

Это хорошее время для переоценки своих ценностей и потребностей. Возможно, вы будете иметь дело с некоторыми трудностями в семье. Тем не менее проблемы взаимопонимания помогут увидеть, что именно нужно изменить или улучшить. Постарайтесь во всем разобраться, прежде чем двигаться дальше.