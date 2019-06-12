Гороскоп на 13 июня 2019 по картам Таро: что приготовил день для всех знаков Зодиака

Гороскоп на завтра, 13 июня 2019 года, по картам Таро предсказывает бурную деятельность в разных плоскостях. Может быть на вас свалится куча заданий, которые покажутся совершенно бесполезными. Либо же под вашу ответственность попадет принятие важного решения.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Паж Кубков

Овнам 13 июня предстоит пройти ценный жизненный урок. Вероятно, кто-то из тех, кому вы не безразличны, захочет показать вам наглядно, почему и когда именно именно вы ведете себя неправильно. Не противьтесь этому, все же делается только для вашего блага. Гороскоп на завтра советует прислушаться к ценным советам.

Телец – Рыцарь Денариев

Гороскоп на четверг для Тельцов говорит о том, что вас в этот день ожидает множество загадок и открытых вопросов. Не переживайте, неизвестность – это всегда пугающе, однако вскоре ответы сами вас найдут. Просто расслабьтесь и если не знаете, как поступить в той или иной ситуации – не делайте ничего.

Близнецы – Туз Кубков

Близнецы 13 июня будут довольно удачливыми. Вам будет везти во многих делах и начинаниях, которые ранее казались совершенно непостижимыми. При этом судьба советует вам не расслабляться полностью. Все может резко измениться, если вы проявите халатное отношение к важным вещам.

Рак – Дьявол

Гороскоп по картам Таро предупреждает Раков о возможной опасности. Вероятно, она возникнет потому, что вы утратили контроль над определенной ситуацией. Постарайтесь взять себя в руки и не бояться трудностей – вселенная не любит трусливых. А главное, стоит помнить – любая инициатива всегда найдет тех, кто ее оценит.

Лев – Маг

Львы, как говорит гороскоп на завтра, начали слишком привязываться к материальному и беспрерывно жаждут власти. Подумайте, надо ли вам все те минусы, которые власть способна принести в вашу жизнь за собой. Возможно на том положении, где находитесь вы сейчас, не так уж и плохо?

Дева – Колесница

Девы в последнее время чувствуют, что топчутся просто на одном месте и бьются, как рыба об лед. Наверное, ваши силы немного подугасли, поэтому вы уверенны, что ходите по замкнутому кругу. Просто попробуйте немного шире открыть глаза и осознать, что затишье всегда бывает перед бурей. Скоро все изменится.

Весы – Солнце

Солнце освещает вам путь, но будьте внимательнее – этот свет способен и заметно ослепить. Все дело в том, что вы слишком легко поддаетесь под чужое влияние, а иногда ситуация требует от вас собственного мнения и вмешательства. Не бойтесь брать на себя ответственность за поступки, смелость будет оценена и приведет вас к успеху.

Скорпион – Восьмерка Жезлов

Впереди большие перемены, так что карты Таро подсказывают вам готовиться к новым поворотам судьбы. Возможно, они будут довольно крутыми, но держитесь крепко – за поворотом откроется прекрасный вид. Это будет панорама перспектив и успешного начала великого дела, которое принесет вам славу, деньги и полезные знакомства.

Стрелец –​​​​​​​ Двойка Кубков

Эта карта символизирует чувства, которые ворвутся свежей волной в вашу жизнь. Гороскоп на четверг, 13 июня советует запастись терпением и ждать. Ждать того, что совсем скоро эмоциональная составляющая пополнится новыми ощущениями и воспоминаниями. Возможно, вы отыщете того человека, который станет вашим спутником на всю жизнь. А если он у вас уже есть, задумайтесь: не пора ли вывести отношения на новый уровень?

Козерог – Вера (Верховный жрец)

Козероги могут узнать, что такое настоящая "проверка на прочность". Скорее всего, вам выпадет шанс реализовать свои силы в конкретном направлении, что позволит понять, каких приоритетов стоит придерживаться в дальнейшем. Гороскоп на завтра советует не вешать нос и в любой ситуации руководствоваться трезвым рассудком.

Водолей - Двойка Денариев

Вам предстоит сделать важный выбор. Водолеи, вы мечетесь между двумя лагерями и не можете выбрать ни один из них. Зачастую такое поведение приводит к распылению собственных сил и неспособности мыслить объективно. Постарайтесь сегодня определить для себя приоритеты на ближайшее время и сконцентрироваться на них.

Рыбы - Туз мечей

Гороскоп на 13 июня говорит о том, что вам пора избавиться от всего лишнего в жизни. Не робейте, иногда принципиально важно сказать "нет" всему, что мешает эффективно и комфортно существовать. От вас требуется проявить волю и выдержку, тогда сможете избежать ударов в свою сторону и не навредите другим.

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