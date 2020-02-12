Гороскоп на 13 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 13 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Кому не будет везти в четверг, а кому из знаков Зодиака светит прекрасный день? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Овнов ждет прекрасный день. Гороскоп говорит, что 13 февраля вас будет сопровождать успех во всех начинаниях. Вы сможете добиться успеха даже там, где раньше и представить себе не могли.

Телец

У Тельцов начинается период больших жизненных перемен. Пока неизвестно сможете ли вы точно добиться успеха, однако прогноз для вас достаточно благоприятный. Поэтому шагайте смело.

Близнецы

У Близнецов наступает время для правды. В этот день вы должны снять "пелену с глаз" и перестать врать самим себе. В таком случае вы станете гораздо сильнее.

Рак

Ракам в ближайшее время будет невероятно везти в любви. Ваши отношения перейдут в романтическую стадию. Кроме того, вы заведете очень интересные знакомства. И не обязательно романтического характера.

Лев

У Львов будет довольно тяжелый день. Лучше не ожидайте крайне быстрых результатов в делах и бизнесе. Вам лучше набраться терпения, чтобы ваши мечты воплотились в жизнь.

Дева

Для Дев наступает время, когда им стоит остановиться и перезарядить батарейки. 13 февраля не старайтесь успеть все на свете, поскольку это лишь навредит вам.

Весы

Весам пришло время внимательно присмотреться к результатам своей деятельности. Возможно, где-то вы допускаете ошибку, которую не замечаете. Еще не поздно все исправить.

Скорпион

У Скорпионов наступил период штиля и затишья. Вы наслаждаетесь своей работой и семейным благополучием. Пусть так продлится и дальше.

Стрелец

Нужно экономить деньги, потому что впереди вас ждет "черная полоса", поэтому лишние средства вам очень пригодятся.

Козерог

Пришло время для развлечений. Соберитесь с друзьями или веселой компанией и хорошо отдохните.

Водолей

Время бежит, как песок сквозь пальцы. Оглянитесь назад и подумайте над тем, были ли ваши действия в отношении партнера были правильными.

Рыбы

В этот день вам понадобится ваша мудрость. Не делайте глупостей, а доверьтесь интуиции.

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