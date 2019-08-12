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Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

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Гороскоп на 13 августа 2019 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака приготовил невероятный день. Но, всем в этот вторник следует быть осторожными, поскольку недоброжелатели всегда следят.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп по раскладу Таро для каждого знака отдельно. Гороскоп по Таро на вторник составлен по колоде "Таро снов" итальянского художника Чиро Марчетти.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

pexels.com

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ОВЕН - Пятерка кубков

Готовьтесь к огорчениям. 13 августа сулит вам только неприятности. Вы справитесь с ними и даже поимеете с этого прибыль, так что не переживайте. Постарайтесь отстранить себя от конфликтов и ссор с близкими людьми.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

ТЕЛЕЦ - Пятерка денариев

Не пытайтесь усилить одну сферу за счет ослабления другой. Будьте осторожны с финансами и не совершайте крупных трат. Так или иначе, но 13 августа вам не удастся удовлетворить свои потребности, и дела пойдут, увы, совсем не так, как планировалось.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

БЛИЗНЕЦЫ - Императрица

Вы должны оставить все плохое позади и начать двигаться вперед. Подобно Императрице вам нужно руководить своим окружением и заботиться о их благополучии. Попытайтесь быть внимательны к мелочам и не давайте себе проявлять слабость.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

РАК - Пятерка мечей

Перестаньте выжидать: лучше честно проиграть, чем сдаться без боя. Не настраивайтесь на покой. Возможно, 13 августа вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы. Деритесь, пока хватит сил.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

ЛЕВ - Дворец жезлов

Проявите гибкость и попробуйте поиграть со всеми возможностями. Не отказывайтесь от хорошего дела только из-за своего переменчивого настроения. Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

ДЕВА - Паж денариев

Примите серьезное предложение и используйте его творчески. Не увлекайтесь одной лишь материальной выгодой. Это предложение может касаться и вашей личной жизни, обещая приятные события и ощущения. Соглашайтесь — и дайте себе время сполна насладиться этим.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

ВЕСЫ - Девятка жезлов

Не следует брать на себя слишком много или пытаться сделать все самому, это может привести к утрате перспективы. 13 августа желательно встретить хорошей порцией дисциплины и выдержки. Вполне возможно, что вам понадобится и то, и другое.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

СКОРПИОН - Маг

Подобно солнцу сегодня сияет ваш разум. Вы олицетворяете мудрость и поэтому должны поделиться ней с остальными. Помните, все что вы отправите во Вселенную вернется вам с удвоенной силой, поэтому будьте добры ко всему и всем.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

СТРЕЛЕЦ - Паж мечей

Будто бы рыцарь, Паж защити вас от невзгод, которыми будет насыщен этот день. Будьте осторожны и не ведитесь на провокации. Вы достойны только лучшего и вам следует быть максимально внимательным в этот день. Не думайте о плохом.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

КОЗЕРОГ - Восьмерка кубков

Человек на этой карте будто возвышается на землей. Так и вы, теряете связь с реальностью и все больше отдаетесь своим мечтам. Попытайтесь остановить этот процесс, поскольку он не приведет ни к чему хорошему. Кроме того, думайте о том, что приносит вам искреннее удовольствие.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

ВОДОЛЕЙ - Дама денариев

Прекрасная дама на этой карте подскажет вам истинный путь. Она, как проводник между тьмой и светов выведет вас к светлому будущему. Когда карта появляется в раскладе - это значит, что вас ждет необычайная удача и обогащение. Но, не будьте слишком эгоистичны и делитесь всем, что приобретете с другими.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

РЫБЫ - Шестерка мечей

Вас ожидают перемены и вам предстоит нечто необычное. Эта удивительная карта полна неожиданностей и сюрпризов. Раскройте свое сердце и окунитесь в мир нематериального. 13 августа - лучший день для творчества и наслаждения прекрасным.

Гороскоп на 13 августа 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

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