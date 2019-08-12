Гороскоп на 13 августа 2019: кому не повезет

Гороскоп на 13 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Вторник для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Овны, чрезмерная самоуверенность и раздражительность могут отрицательно сказаться на вашей работе. 13 августа будет не лишней поддержка коллег.

Телец

Идея, пришедшая в светлую голову Тельцов 13 августа, может быть успешно осуществлена в ближайшее время и очень скоро принесет положительные результаты.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам 13 августа заняться своей работой. Не пытайтесь решить чужие проблемы, если вас об этом не просят. В случае провала во всех неудачах обвинят именно вас.

Рак

Для Раков 13 августа станет отличным днем для начала новых дел. Если нет возможности сменить место работы, измените обстановку. Любые нововведения пойдут вам на пользу.

Лев

Львам 13 августа стоит постараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения — решайте их сразу.

Дева

Девам 13 августа улыбнется фортуна на любовном фронте. И не важно, есть ли у вас пара или нет. Милый разговор поднимет вам настроение на долгое время, поэтому не стесняйтесь и выходите на контакт.

Весы

Весы, 13 августа — отличный день для отдыха. Сходите с друзьями в кино, музей или кафе. Одним словом, делайте, что хотите, только не сидите дома в четырех стенах.

Скорпион

13 августа Скорпионам не стоит пытаться угодить всем, это невозможно. Энергии у вас предостаточно, так что распределите силы разумно, чтобы довести до конца все запланированные дела.

Стрелец

Стрельцы, 13 августа не спешите давать обещания друзьям встретиться с ними после работы. Возможно, у вас появятся неотложные дела и встречу придется перенести.

Козерог

День благоприятен для планирования бюджета. Звезды советуют Козерогам позаботиться о сбережениях, ведь иначе есть большая вероятность, что в будущем у них будут большие и незапланированные расходы.

Водолей

Звезды советуют Водолеям 13 августа не избегать встреч с новыми людьми. Есть большая вероятность, что они положительно скажутся на вашей карьере.

Рыбы

Рыбы, если у вас появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями или обсудить свои проблемы — сразу откажитесь от этой затеи, она принесет разочарование.

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