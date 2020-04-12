Гороскоп на 13 апреля: как избежать разочарований Стрельцам, Тельцам и Девам

Гороскоп на 13 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на понедельник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

В этот день вы станете достаточно целеустремленными и решительными. Рабочие цели и долгосрочные планы будут в центре внимания. С другой стороны, может появиться давление со стороны других людей, вызванное желанием вас изменить или заставить сделать какой-то выбор. Проявляйте осторожность и здравый смысл при принятии любых решений.

Овен

Сегодня профессиональный успех во многом будет зависеть от ваших действий. Тем не менее старайтесь избегать перенапряжения или давления со стороны других людей. Вы должны бороться с правилами или ограничениями, действуя на основе собственных импульсов.

Телец

В этот день некоторые страхи или разочарования способны повлиять на ваше настроение. Потратьте некоторые время на то, чтобы понять, как справляться с раздражающими ситуациями, поскольку это будет полезно не только сегодня, но и в будущем.

Близнецы

Сегодня вы поймете, что нуждаетесь в особой глубине чувств и взаимодействий, однако не стоит на этом сильно зацикливаться. Вероятно, напряжение в отношениях больше связано с чрезмерным контролем, чем с проблемами, которые признаете.

Рак

Сегодняшняя энергия может стимулировать ваше желание к взаимодействию. Однако любовные отношения и рабочие вопросы будут достаточно напряженными. Проявляйте осторожность, иначе беспокойство повлияет на принятие какого-то важного решения.

Лев

В этот день вы можете почувствовать напряженность в общении с другими людьми. Кроме того, возникнет особое нетерпение в отношении каких-то проектов или ситуаций. Используйте свои резервы самоконтроля и направьте энергию во что-то полезное.

Дева

Сегодня могут возникнуть проблемы или разногласия, связанные с деньгами, властью, доверием или уровнем близости. Скорее всего, появится разочарование и страх предательства в любовных отношениях. Будьте осторожны и никому не позволяйте управлять своим поведением.

Весы

Сегодня вы почувствуете, что готовы к какому-то риску. Однако информация, которую получите в этот день, может быть достаточно противоречивой. Старайтесь избегать крайностей, стимулирующих страх потерять должность, репутацию или близкого человека.

Скорпион

Вам нужно поработать над тем, чтобы чувствовать себя сильнее, живя здесь и сейчас. Сегодняшний день может быть достаточно сложным. Подумайте о том, чтобы делегировать часть своих обязанностей, даже если знаете, что выполните их намного лучше самостоятельно.

Стрелец

Постарайтесь улучшить свое эмоциональное состояние. Деньги и основные ценности могут стать сложными темами в этот день. Лучше избегайте зацикливания на вопросах, которые не можете изменить, иначе это приведет к сплошному разочарованию.

Козерог

Сегодня личная жизнь или вопросы семьи станут более приоритетными в вашей жизни. Тем не менее следите за тенденцией к одержимости проблемами. Учитывайте, что слишком сильный стресс, который может возникнуть в результате этого, ни к чему хорошему не приведет.

Водолей

В этот день вы станете особенно чувствительными. Возможно, появится потребность восстановить свои силы и решить некоторые вопросы в личной жизни. Скрытые чувства разочарований или какой-то вины будут возникать до тех пор, пока вы не разберетесь с ними.

Рыбы

Сегодня нужно уделить особое внимание взаимодействию с другими. Это поможет вам чувствовать себя более спокойными и уравновешенными, а также позволит раскрыть желания, о которых не знали. Ищите подсказки о том, как лучше управлять своими ресурсами.