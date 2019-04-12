Гороскоп на 13 апреля 2019: как провести выходной

Гороскоп на завтра, 13 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Суббота обещает стать непростым днем сразу для нескольких знаков Зодиака. При этом для многих день выйдет насыщенным и интересным. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на субботу.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Время непредсказуемых событий, в основном, в быту. С финансами все будет не очень хорошо, но зато личная жизнь ожидается бурной и счастливой.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет динамичная жизнь: много поездок и движения. В субботу желательно осуществить давно запланированную крупную покупку. Опасайтесь обмана и сами никому ничего не обещайте.

БЛИЗНЕЦЫ

Контролируйте собственный эгоизм, вы обижаете близких, и они вам этого не простят. Откажитесь от запланированных дел и проведите выходной с друзьями.

РАК

Сегодня вас будет преследовать лень, и вы будете откладывать все срочные дела на потом. Обстановка в семье полна сюрпризов, так что не будьте слишком требовательны к близким. Суббота - день романтики.

ЛЕВ

В субботу вы попадете в ситуацию, где вам потребуется мудрость и терпение. Выходные проведите на природе.

ДЕВА

Сегодня удачный день для планирования будущих дел и завершения уже начатых. Пообщайтесь с любимыми.

ВЕСЫ

Возможно, у вас наладятся отношения, которые давно разладились. Выходные принесут массу забот, забудьте про отдых.

СКОРПИОН

Вас ждут прекрасные выходные в кругу семьи. Любимый человек будет радовать вас своим присутствием, а в отношениях ожидается полная гармония.

СТРЕЛЕЦ

Принимайте нестандартные решения и вас ждет успех. Вероятно, вам вернут долг, побалуйте себя какой-то покупкой.

КОЗЕРОГ

Не берите на себя лишних обязательств, контролируйте себя. В выходные лучше побудьте одни.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня у вас есть возможность не только находиться в гармонии с окружающими вас людьми, но и наладить отношения с родными или близкими после разногласий или конфликтов.

РЫБЫ

День открывает перед Рыбами хорошие перспективы в плане физического развития. Этот день будет благоприятным для освоения нового вида спорта, физических нагрузок или активного отдыха.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся