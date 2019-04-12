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Гороскоп на 13 апреля 2019: как провести выходной

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Гороскоп на завтра, 13 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Суббота обещает стать непростым днем сразу для нескольких знаков Зодиака. При этом для многих день выйдет насыщенным и интересным. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на субботу.

Гороскоп на 13 апреля 2019: как провести выходной

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Время непредсказуемых событий, в основном, в быту. С финансами все будет не очень хорошо, но зато личная жизнь ожидается бурной и счастливой.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет динамичная жизнь: много поездок и движения. В субботу желательно осуществить давно запланированную крупную покупку. Опасайтесь обмана и сами никому ничего не обещайте.

БЛИЗНЕЦЫ

Контролируйте собственный эгоизм, вы обижаете близких, и они вам этого не простят. Откажитесь от запланированных дел и проведите выходной с друзьями.

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РАК

Сегодня вас будет преследовать лень, и вы будете откладывать все срочные дела на потом. Обстановка в семье полна сюрпризов, так что не будьте слишком требовательны к близким. Суббота - день романтики.

ЛЕВ

В субботу вы попадете в ситуацию, где вам потребуется мудрость и терпение. Выходные проведите на природе.

ДЕВА

Сегодня удачный день для планирования будущих дел и завершения уже начатых. Пообщайтесь с любимыми.

ВЕСЫ

Возможно, у вас наладятся отношения, которые давно разладились. Выходные принесут массу забот, забудьте про отдых.

СКОРПИОН

Вас ждут прекрасные выходные в кругу семьи. Любимый человек будет радовать вас своим присутствием, а в отношениях ожидается полная гармония.

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СТРЕЛЕЦ

Принимайте нестандартные решения и вас ждет успех. Вероятно, вам вернут долг, побалуйте себя какой-то покупкой.

КОЗЕРОГ

Не берите на себя лишних обязательств, контролируйте себя. В выходные лучше побудьте одни.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня у вас есть возможность не только находиться в гармонии с окружающими вас людьми, но и наладить отношения с родными или близкими после разногласий или конфликтов.

РЫБЫ

День открывает перед Рыбами хорошие перспективы в плане физического развития. Этот день будет благоприятным для освоения нового вида спорта, физических нагрузок или активного отдыха.

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