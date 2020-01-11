Гороскоп на 12 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 12 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: Pexels

Овен

Гороскоп на 12 января говорит, что если вы давно задумывали воплощение непростого дела — сейчас самое время взяться за него. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Телец

Тельцам следует стать мягче и добрее. Постарайтесь 12 января совладать собой и не вспылить на ровном месте. Ведь чрезмерная эмоциональность может пойти в ущерб вашим взаимоотношениям с близкими.

Близнецы

Гороскоп на 12 января говорит, что Близнецам нужно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Рак

Ракам нужно быть осторожными со своим здоровьем. Сейчас организм очень ослаблен, а иммунитет нуждается в укреплении. Уделите вечер реабилитации, отдыху, выпейте чаю с имбирем и медом.

Лев

Не спешите с решениями, в которых сомневаетесь. Звезды говорят о том, что любые действия, совершенные в спешке, будут неудачными. Дайте обстоятельствам время.

Дева

Девы, 12 января вы можете сорвать крупный куш. И не важно, какая это будет сфера — работа, дом, финансы или личная жизнь. Главное, что день позитивный.

Весы

12 января Весы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов: 12 января может возникнуть конфликт со второй половиной или близким человеком. Чтобы его избежать, постарайтесь с самого начала дня настроиться на положительные эмоции и поделиться ими. Если же дадите шанс ссоре — она может затянуться надолго.

Стрелец

Стрельцы, 12 января вас ждет приятная встреча. Будьте открытыми и дружелюбными. Не стесняйтесь своих чувств и смело говорите о своих интересах. Это точно должно привлечь внимание вашего собеседника.

Козерог

Козерогам звезды советуют не расслабляться. У них намечаются важные перемены в профессиональном плане. Передышка сейчас будет некстати.

Водолей

Гороскоп на 12 января говорит, что Водолеям стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Рыбы

Рыбам 12 января стоит найти время на спорт. Это не только улучшит физическую форму, но и поможет разгрузиться от стрессов.

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