Гороскоп на 12 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на четверг.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака

"Большая часть дня очень интенсивная. Высокое внутреннее напряжение может привести не только к конфликтам, но и поставит под удар ваше самочувствие: от головной боли, до нервного срыва. Страсть, деньги, власть - сегодня многие будут рвать и метать в финансовых вопросах и в отношениях. Некоторые люди могут проявиться с неожиданной стороны",– утверждает Вероника Старс.

Овен

Смотрите в оба по всем фронтам - утром вероятно недомогание, слабость и сложности в межличностных отношениях. Вторая часть дня ставит под удар финансовые вопросы, можете недополучить желаемое, крупные покупки рекомендуется исключить. Ближайшие пару дней тема денег, выплат, кредитов, страховок и прочих подобных вопросов будет ярко проигрываться в вашей жизни.

Телец

Утром вероятны трудности на работе, может не удаваться задуманное. После полудня сохраняйте оптимистичное настроение, во всем ищите плюсы, иначе может настичь нервозность, злость и желание конфликтовать со своими партнерами и прочими людьми. Вечером необходимо уединение, сместите фокус внимания на себя.

Близнецы

Утро может принести для вас долгожданные новости, однако повремените решать финансовые вопросы, они будут продвигаться со скрипом. Постарайтесь сегодня не перегружаться, особенно физически, распределите дела так, чтобы оставалось время для отдыха. На вечер запланируйте сеанс массажа или любые оздоровительные процедуры.

Рак

Постарайтесь не испортить отношения с близкими до полудня. Так как Раки - самый эмоциональный знак, сегодня самое время контролировать свое настроение, держаться на позитиве хотя бы до вечера. Потом наступает отличное время для развлечений, посещения мероприятий, заведений, отдыха, который вам по душе.

Лев

Фоновый оптимизм и удача в делах сегодня могут сменяться вспышками агрессии, злости особенно по отношению к вашим близким. Планы могут резко меняться, особенно во второй половине дня. Домашние и семейные вопросы придется решать в экстренном режиме ближайшие 2 дня.

Дева

В первой половине дня избегайте финансовых сделок, а во второй будьте осторожнее в поездках. Если ваша деятельность связана с коммуникацией, вероятны срочные дела и конфликтные клиенты. Вечером наступает легкий, приятный период для налаживания контактов и передвижения по городу.

Весы

Утром семья или домашние дела потребуют вашего внимания, постарайтесь на ввязываться в конфликт с близкими. Вторая часть дня может принести вынужденные растраты. Не планируйте крупные финансовые вложения на этот день, перенесите на пятницу. Сегодня обратите внимание на свое питание, можно начинать диету.

Скорпион

Для вас звезды рекомендуют не строить важных планов на день, оставьте все инициативы, сделки, покупки, поездки и начинания на пятницу. Займитесь уходом за собой, анализом и планированием своих дел на следующие 4 недели. Вечером позвольте себе то, что пожелает душа.

Стрелец

Вероятно, в последнее время для вас удачно складываются обстоятельства, однако не спешите активно действовать и запускать события в четверг и пятницу. Все, что для вас окажется важным, намного легче будет развиваться со второй половины субботы. В этот день максимально отдохните и подведите итоги в делах.

Козерог

Март - месяц активных действий и решений для вас, поэтому в этот день хорошо строить планы на будущее, исходя из тех результатов, которые вы сегодня получите. Утром вероятны профессиональные трудности, а после обеда - разногласия с коллегами. Уход в интернет или работа с новыми технологиями смогут разрядить обстановку.

Водолей

До полудня проявляйте бдительность за рулем и на дорогах, а уже после 12 дня сразу начнет накатывать нестабильное эмоциональное состояние, желание поконфликтовать с начальством и с близкими. Вечером уделите внимание достижению своих целей. Возможно кое с чем придется попрощаться.

Рыбы

Продолжайте развивать запущенные процессы с 20х чисел февраля. Однако сегодня не самый лучший день для финансовых сделок и крупных покупок, а во второй половине дня могут случиться мелкие конфликты, стычки и всплыть неприятная информация. Уделите время обучению и духовному развитию.

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