Гороскоп на 12 июля 2019 по картам Таро: как достичь успеха

Гороскоп на завтра, 12 июля 2019 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака приготовил неожиданные сюрпризы, особенно с ними столкнутся Тельцы и Козероги. Весам и Ракам стоит быть осторожными со своими высказываниями.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Девида Корси.

Рixabay

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Овен – Луна

Овны в пятницу, 12 июля рискуют стать жертвами обмана, возможно он будет касаться личной жизни. Гороскоп говорит, что вам не стоит быть слишком доверчивыми, так как недоброжелатели могут этим воспользоваться в целях своей выгоды. Не принимайте необдуманных решений. Тогда сможете избежать неприятностей.

Телец – Отшельник

Гороскоп на сегодня пророчит Тельцам начало любовных приключений. Возможно, ваша половинка предложит вам попробовать-что новое в отношениях или как-то интересно провести время. Не сопротивляйтесь, это позволит вам наладить более тесную связь с близким человеком.

Близнецы – Шестерка мечей

Близнецам гороскоп на завтра говорит о том, что перед вами внезапно откроются новые двери. Но вопрос в том, готовы ли вы сами к этому? Иногда новинки бывают настолько внезапными, что могут напугать и выбить из колеи. Не спешите пугаться, вселенная на вашей стороне, посему все события будут в конечном итоге иметь положительный характер.

Рак – Десятка жезлов

Раки 12 июля будут вынуждены выйти из зоны комфорта и потрудиться для того, чтобы завоевать доверие нужного вам человека. Это сыграет отличную роль в вашем будущем, и может быть поможет добиться того успеха, на который вы ориентируетесь уже долгое время.

Лев – Королева кубков

Гороскоп на завтра для Львов обещает много интересного, в частности это коснется личной сферы. Отношения с любимыми требуют чего-то "остренького" и нового, возьмите инициативу в свои руки. Поверьте, то, что вы получите в результате будет намного ценнее, чем стоимость затраченных ресурсов и усилий.

Дева – Воздержание

Гороскоп на 12 июля для Дев говорит, что пришла пора задуматься о важном выборе. Для того, чтобы получить что-то значимое, вам придется избавиться от того, к чему вы привыкли. Отказываться от того, что было в вашей жизни годами – всегда сложно, но иногда это просто необходимо для того, чтобы продолжить движение вперед.

Весы – Тройка мечей

Гороскоп на завтра говорит о том, что вам придется принять ответственное решение. Скорее всего, оно будет касаться деловой сферы. Карты Таро советуют максимально тщательно обдумать каждый свой шаг и только после того, как взвесите все "за" и "против" двигаться по выбранному направлению. Имейте в виду, что назад вернуться будет почти невозможно.

Скорпион – Двойка денариев

Для Скорпионов пятница станет очень насыщенным и нестандартным днем. Вам придется заниматься сразу несколькими делами, о которых вы ранее даже не задумывались. Но это подарит вам новый опыт и ценные знания. Конец дня вы проведете в очень приятной компании.

Стрелец – Королева мечей

Гороскоп на сегодня советует сосредоточиться на высоких ценностях. В приоритете должны быть любимые, семья и отношения с друзьями. Это позволит вам сбросить какой-то моральный груз и почувствовать небывалую легкость. Вам в настоящее время это просто необходимо, так как Стрельцы все чаще ощущают эмоциональное опустошение. Не вешайте нос, все налаживается!

Козерог – Сила

Гороскоп на пятницу пророчит Козерогам прилив новых сил и энергии. И это неспроста, на вашу улицу упорно двигается удача – это благодарность за все старания и потраченные силы. Все вокруг замечают, что вы очень стараетесь сделать этот мир лучше, а тех, кто делает это настолько искренне, всегда ждет достойная благодарность.

Водолей – Императрица

Для Водолеев наступает период духовного возрождения или морального подъема. Гороскоп на пятницу готовит для вас большой сюрприз. Это может быть долгожданная встреча или находка. В частности, существует вероятность того, что давно утраченное вами вновь вернется в вашу собственность. И речь не обязательно о чем-то материальном.

Рыбы – Рыцарь денариев

Гороскоп для Рыб прогнозирует шаткость финансового положения. Вам срочно нужно вернуть все долги, иначе можете нажить себе врагов. Помните, что всегда и при любых обстоятельствах нужно выполнять то, что обещали. Гороскоп на 12 июля советует вам четко контролировать то, что говорите.

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