Гороскоп на 12 июля 2019: кого ждут проблемы

Гороскоп на 12 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака в пятницу лучше не лезть в рискованные сделки, а вот многих других ждет весьма приятный день. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 12 июля рекомендует Овнам не расстраиваться, если в пятницу у них что-то не получается. Нет результата - меняйте подход, а успех обязательно придет. Скорее всего, в ближайшем будущем вас еще ждут трудности, но светлая полоса уже близко.

Телец

За последнюю неделю вы сумели сильно продвинуться на пути к своей цели. Так что перед выходными можно чуточку сбавить обороты. Однако работы предстоит еще много - поэтому сильно не расслабляйтесь.

Близнецы

Звезды говорят, что пятница - плохой день заключения финансовых договоренностей и подписания важных бумаг. Даже если вам кажется, что дело верное - лучше все трижды перепроверьте или вообще отложите на начало следующей недели, которое должно быть благоприятным.

Рак

Кажется, кто-то по вам очень сильно скучает. Вы даже снитесь этому человеку. Будьте готовы к тому, что с вами выйдут на связь. А как отвечать - решение за вами.

Лев

Пятница обещает быть очень удачным днем для Львов. Поэтому отложите все ненужные дела и займитесь тем, что может принести вам прибыль или же задачами, где без помощи Фортуны не обойтись.

Дева

У вас все складывается отлично, потому что вы наконец-то пришли туда, куда хотели и занимаете свое место. Завтра у вас будет хороший шанс впечатлить руководство и завести полезные контакты с влиятельными людьми.

Весы

Кажется, Весы застыли на пороге больших жизненных перемен. Нынешняя ситуация давно перестала вас устраивать, но для того, чтобы сделать шаг - вам не хватает решимости. Если хотите уже что-то поменять - 12 июля отлично для этого подходит, поскольку звезды вам улыбаются, но их благосклонность не вечна.

Скорпион

Скорпионам лучше уделить побольше внимания своим родным. Порадуйте их сюрпризом, приездом или хотя бы обычным звонком! Они давно заждались вашего внимания.

Стрелец

Весьма вероятны перемены в личной жизни. Возможно вы встретите кого-то особенного или же вас ждет пополнение в семействе. Как бы там ни было, но перемены эти будет весьма приятными.

Козерог

Будьте осторожны со своим здоровьем, вы рискуете простудиться. Поэтому не сидите на сквозняках, чтобы не испортить себе выходные.

Водолей

Звезды предсказывают трудный день. Все будет валиться из рук, ничего не будет получаться, да еще и поссоритесь со своей второй половинкой. Поэтому придерживайтесь единственного правила: утро вечера мудренее.

Рыбы

12 июля вы сможете решить большинство своих насущных проблем. И в целом день для вас будет весьма удачным и продуктивным.

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