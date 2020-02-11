Гороскоп на 12 февраля 2020 по картам Таро: кого ждет успех

Гороскоп на 12 февраля 2020 года, по картам Таро говорит о том, что всем знакам Зодиака следует быть осторожными и не поддаваться на провокации.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по картам Таро.

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ОВЕН - Император

Если Император заходит слишком далеко, нация может оказаться на бесплодных пустошах. Подобно этому в вашей жизни вы можете превратиться в тиранов и диктаторов либо позволить другим относиться к себе таким образом.

ТЕЛЕЦ - Восьмерка жезлов

Ваш мотор работает на всех парах, и все ваши цели – у вас в руках. Другой вариант – вы почувствуете большой прилив энергии. У вас больше нет времени колебаться, скорее воспользуйтесь преимуществом обретенной энергии и двигайтесь к своим желаниям.

БЛИЗНЕЦЫ - Семерка кубков

Будьте настороже, чтобы не упустить из рук важного для вас дела. У вас есть соперники или враги, намеренные сделать вам подножку. Когда они будут уводить добычу у вас из под носа, не сидите сложа руки, а бросайтесь в бой.

РАК - Девятка денариев

Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.

ЛЕВ - Суд

Это знак перемен, отрицательных или положительных. В вашу жизнь придет новое. Постарайтесь понять смысл возложенной на вас задачи и выполнить ее с честью. Эта карта - символ изменений, которые либо происходят в вашей жизни в настоящий момент, либо вот-вот обрушатся на вас.

ДЕВА - Пятерка мечей

Эта карта говорит о том, что вам всегда необходимо выигрывать. Вы испытываете такое желание. Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.

ВЕСЫ - Четверка жезлов

Вы можете выразить себя полностью. Не бойтесь, что вас за это "накажут". Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады. Речь, кстати, может идти и о флирте. Приветствуйте этот день.

СКОРПИОН - Восьмерка кубков

Откажитесь от привычного, ищите новые пути. Вам так или иначе придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся. Нет, вас не изгоняют, просто настала пора искать новые пути. Даже если вас это огорчит, не отступайте и отправляйтесь в путь.

СТРЕЛЕЦ - Двойка денариев

Проявите гибкость и попробуйте поиграть со всеми возможностями. Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи.

КОЗЕРОГ - Король кубков

Воспользуйтесь предоставленным шансом, он обещает вам большую удачу. Хотя, возможно, вы предпочтете использовать этот день для того, чтобы разрешить наконец какую то застарелую проблему или "зарыть топор войны", помирившись с кем то.

ВОДОЛЕЙ - Шестерка мечей

Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за все то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

РЫБЫ - Солнце

Вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то давно вынашиваемого желания.

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