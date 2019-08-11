Гороскоп на 12 августа 2019: кого ждут проблемы

Гороскоп на 12 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Понедельник будет сложным и насыщенным днем для многих знаков Зодиака. Так, Львам и Девам нужно, как следует отдохнуть, а вот Ракам и Скорпионам, наоборот, усердно поработать. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 12 августа для Овнов советует этому знаку расслабиться и получать удовольствие от жизни. Не нагружайте себя лишними делами или работой. Помните, что жизнь коротка и вам следует прожить ее достойно.

Телец

Тельцы 12 августа должны посвятить день своей семье. Будьте внимательны к мелочам и словам. Следите за тем, что и кому вы говорите. Будьте осторожны с незнакомцами в этот день и не дайте себя обмануть или одурачить.

Близнецы

Гороскоп на 12 августа для Близнецов советует этому знаку уделить внимание собственному здоровью. Попытайтесь не ограничивать себя ни в чем и не думайте о негативе. Концентрируйте внимание только на позитивных эмоциях.

Рак

12 августа Раки должны, как следует потрудиться. Помните, вы работаете на собственное будущее и чтобы достичь успехов в дело необходимо вложить все силы и душу. Главное, не забывайте концентрироваться на своей мечте.

Лев

Гороскоп на 12 августа для Львов советует этому знаку отдохнуть. Отложите все дела и хорошо поспите. Совсем скоро вас ждет важная новость, которая кардинально изменит вашу жизнь. Будьте осторожны и бдительны и не упускайте ничего из виду.

Дева

12 августа Девы должны быть внимательны к деталям. Постарайтесь прислушиваться к деталям и советам близких. Вечером хорошо отдохните и встретьтесь со старым другом. Возможно, он подскажет вам, что делать в будущем.

Весы

Весы 12 августа смогут получить важную новость, которая может кардинально изменить вашу жизнь. Попытайтесь не облажаться и двигайтесь не смотря на преграды, которые будут возникать на вашем пути.

Скорпион

Скорпионы 12 августа получат шанс заключить выгодную сделку. Не упускайте его, но внимательно вчитайтесь во все детали договора. Постарайтесь не говорить об этом никому.

Стрелец

Гороскоп на 12 августа для Стрельцов советует этому знаку посвятить день работе. Вы можете начать в среду новое дело, которое в будущем может принести прибыль. Также, гороскоп советует этому знаку сделать подарок своему близкому человеку.

Козерог

Козерогам 12 августа следует разобраться со своими семейными проблемами. Помиритесь с теми, с кем давно в ссоре и не провоцируйте новые конфликты. Также попытайтесь отдохнуть.

Водолей

Гороскоп на 12 августа для Водолеев рекомендует им посвятить этот день домашним хлопотам. Это поможет вам навести порядок в своей голове и решиться на важный шаг.

Рыбы

Гороскоп на 12 августа для Рыб советует им отдаться своим мечтам и развлечениям. Не думайте о работе. Понедельник принесет вам удовольствие только если вы сами этого захотите.

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