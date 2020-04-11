Гороскоп на 12 апреля по картам Таро: кому повезет в любви

Гороскоп на 12 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Водолеи. А вот Козерогам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Дворец мечей

12 апреля Овны могут столкнуться с последствиями нерешенных проблем. Не игнорируйте помощь близких. Кроме того, те представители знака, которые находятся в паре, смогут улучшить свои отношения. А одиноким Овнам выпадет шанс встретить свою любовь.

Телец – Дама мечей

Общительность и энергия Тельцов поможет вам наладить полезные связи, а также правильно донести свои идеи близким. Карты рекомендуют проявить щедрость – это лишь приумножит финансы в ближайшем будущем.

Близнецы – Четверка мечей

Близнецы, которые занимаются бизнесом, получат приятные новости 12 апреля. Вероятны знакомства с интересными людьми. Впрочем, кто-то из близких может испортить вам настроение.

Рак – Дама денариев

Ракам карты рекомендуют обратить внимание на состояние своих близких. Возможно, кто-то из них нуждается в вашей помощи. Домашние хлопоты заберут у вас много сил и энергии, поэтому вечером обязательно устройте себе отдых.

Лев – Десятка денариев

12 апреля Львы смогут продемонстрировать свои умственные способности и таланты, которые привлекут много внимания. Вторая половинка порадует вас приятной вестью и неожиданным сюрпризом.

Дева – Дама кубков

Хорошее время для покупок и финансовых вложений. Не исключено возобновление старых отношений или встреча с человеком из прошлого. Карты советуют сделать перестановку дома.

Весы – Восьмерка кубков

В первой половине дня Весы могут быть слишком раздражительными. Кроме того, возможны финансовые потери. 12 апреля лучше не принимать импульсивных решений.

Скорпион – Пятерка кубков

12 апреля может принести Скорпионам убытки. Карты не рекомендуют брать в долг, а лучше перейти в режим экономии. Могут возникнуть конфликты с близкими.

Стрелец – Король жезлов

Карты рекомендуют Стрельцам сконцентрироваться на положительных мыслях. Хороший день для составления планов и целей на будущее. Не исключено возникновение нового бурного романа.

Козерог – Правосудие

Козерогам не стоит заниматься 12 апреля физическим трудом – есть вероятность получить травму. Будет полезно заняться творчеством, которое доставит вам удовольствие. Карты советуют контролировать свои эмоции.

Водолей – Шут

12 апреля Водолеям лучше избегать пустых разговоров, которые не несут никакой пользы, но могут испортить ваше настроение. Также кто-то попытается посеять сомнения, поэтому день лучше провести в одиночестве.

Рыбы – Верховная жрица

Обстоятельства складываются благоприятно для Рыб: вы быстро найдете выход из непростых ситуаций. Возможно, кто-то захочет восстановить с вами старые связи. Карты рекомендуют не бояться проявлять инициативу.