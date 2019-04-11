Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому грозят неприятности

Гороскоп на завтра, 12 апреля 2019 года, по картам Таро рекомендует для всех знаков Зодиака быть крайне внимательными по отношению ко всем событиям, которые происходят вокруг вас. Возможно, определенная ситуация поможет вам прояснить ряд важных нюансов на будущее.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Рixabay

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ОВЕН – Колесо Фортуны

Овнам не стоит уповать исключительно на свою удачу. безусловно, в одно время вам может во всем везти, но следует четко понимать, что так не может продолжаться вечно. Полоса неудач может наступить из-за ваших же ошибок поэтому гороскоп на завтра советует очень внимательно планировать каждый свой шаг.

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Вскоре в вашей жизни может возникнуть настоящая буря: Тельцов захлестнет волна эмоций и ярких событий. Вот только, к сожалению, нет гарантии того, что это все будет происходить только в положительном ключе. Гороскоп на пятницу не рекомендует вам торопить события, ведь тише едешь – дальше будешь.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на сегодня для Близнецов обещает окончание периода тревог и проблем. Возможно, вам наконец-то представится возможность отдохнуть, забыть обо всех проблемах и набраться новых сил. Если отправитесь в отпуск – постарайтесь провести его максимально ярко, с огромным количеством впечатлений и воспоминаний.

РАК – Семерка Жезлов

Ракам могут грозить конфликты с близкими. Всему виной ваша нетерпимость и неумение слушать. Или нежелание это делать. Попробуйте поставить себя на место окружающий и не делать того, что могло бы расстроить или обидеть вас самих.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Гороскоп на пятницу для Львов говорит о чересчур завышенных требованиях, которые вы выдвигаете в сторону окружающих. Из-за того, что кто-то или что-то не соответсвует вашим личным ожиданиям, у вас возникают личные проблемы и эмоциональное напряжение. Пора немножко "остыть" и попроще относиться к людям, тогда увидите, скольких неприятностей можно было бы избежать.

ДЕВА – Шестерка Мечей

Гороскоп на сегодня пророчит: пятница будет очень "ленивым" днем. У вас напрочь исчезнет желание делать что-либо для кого-то другого, но судьба настоятельно рекомендует не расслабляться. От вашего мнения может многое зависеть, поэтому проявите уважение к тому, о чем вас просят другие.

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Весы могут попасть в череду неприятностей из-за своей легкомысленности и неопределенности. В последнее время вы особенно непостоянны, поэтому раз за разом становитесь героями конфликтов. Попробуйте держаться только одного курса, так как метание со стороны в сторону может привести к куче негативных последствий.

СКОРПИОН – Солнце

Солнце – светлая карта, которая говорит о переменах в лучшую сторону и всеобщем признании. Наверное, наступи период, когда ваша работа будет цениться совершенно по-новому. Однако готовьтесь и к тому, что может вырасти степень ответсвенности за любое действие. Ну и, конечно же, от вас могут больше требовать, чем это было раньше.

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Стрельцам гороскоп на сегодня рекомендует не переусердствовать со своим желанием контролировать всех и все. Вы, к сожалению, не Юлий Цезарь, посему делать сто дел одновременно не стоит. Попробуйте сосредоточиться на том, что вам реально интересно.

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Гороскоп на пятницу для Козерогов сулит наступление периода награждения за заслуги. Пришло время собирать плоды, и если ранее вы неплохо постарались для всеобщего блага – значит в скором времени будете торжествовать на личном Олимпе.

ВОДОЛЕЙ – Шут

Водолеям гороскоп советует выяснить те моменты, которые вносят неясность в вашу жизнь. При чем это нужно сделать раз и навсегда. Если ранее вы стеснялись обратиться к кому-то за советом или помощью – бросьте, у вас есть огромное количество людей, желающих помочь.

РЫБЫ – Дьявол

Дьявол – негативный персонаж, и если вам выпала эта карта, готовьтесь к неприятностям. Гороскоп на завтра предупреждает вас: будьте крайне осторожными, ведь любое неверное слово может привести к самым неожиданным последствиям.

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