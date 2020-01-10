Гороскоп на 11 января: какая катастрофа грозит Львам, Ракам, Девам и другим знакам зодиака

Гороскоп на 11 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому из знаков Зодиака светит крайне удачный день, а кому лучше поберечь себя? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

В субботу для Овнов наступает время для решительных действий. Всю неделю вы откладывали что-то важное, но 11 января гороскоп рекомендует вам наконец-то сделать то, что требуется. При этом высока вероятность успеха.

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Телец

Тельцы 11 января получат ответ на давно мучивший их вопрос или же хорошую новость материального характера. Кроме того, в субботу наконец-то разрешится давно мучившая вас проблема.

Близнецы

Близнецам в эту субботу будет не слишком везти, поэтому приготовьтесь к довольно трудному дню. Впрочем, удача это не единственное, от чего зависит. Ваш характер и ум всегда при вас - так что все будет хорошо.

Рак

Ракам гороскоп на субботу обещает какое-то непростое и важное испытание. Возможно вас ждет собеседование? Или, может, быть вы сдаете на права? Не волнуйтесь так, прогноз на день очень благоприятный. Так что все должно сложиться успешно.

Лев

Эта суббота обещает получиться для Львов не самой простой. Возможно, вам не стоит назначать важных встреч и подписывать какие-то важные документы, если не хотите потом столкнуться с неприятностями. Кстати, у вас прекрасный прогноз на выходные. Они должны получиться волшебными.

Дева

Гороскоп на 11 января для Дев зависит от того, в какой половине дня вы родились. Утренним пташкам завтра будет довольно трудно. Кажется, энергия под конец недели вас оставляет. Но осталось потерпеть совсем чуть-чуть. А вот вечернему люду в субботу все будет сходить с рук. Пользуйтесь этим.

Весы

Первый выходной этой недели у Весов получится очень суетливым. На вас вдруг навалится много дел, которые нужно будет решить. Впрочем, при правильной расстановке приоритетов вы со всем справитесь и плавно вкатитесь в выходные.

Скорпион

Суббота для Скорпионов обещает быть очень спокойной. Вы сможете наслаждаться приятной компанией, возможно, речь о семье, которая вас очень любит. Кстати, не забывайте о том, что вы пообещали что-то важное. Есть высокий риск не выполнения своих слов.

Стрелец

Стрельцам же 11 января лучше не болтать попусту. Во-первых, есть большая вероятность того, что вам это сильно навредит. Во-вторых, ваша несдержанность может обидеть кого-то близкого.

Козерог

Завтра Козерогов будет окружать особенная атмосфера, которая поможет бороться с трудностями на работе и вне офиса.

Водолей

Вполне вероятно, что в ближайшее время произойдут интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам соблюдать все правила приличия, если они окажутся в новом обществе. Люди, с которыми вы планируете вместе работать, окажутся слишком придирчивыми даже в мелочах.

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