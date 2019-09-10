Гороскоп на 11 сентября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 11 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: pickthebrain.com

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Овен

Звезды советуют Овнам 11 сентября заняться, наконец, решением тех проблем, которые они давно откладывали на потом. Действуйте быстро, но о качестве работы не надо забывать.

Телец

Тельцам стоит немного времени уделить родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого вы начали терять. Судьба 11 сентября будет способствовать в таких делах.

Близнецы

Для Близнецов 11 сентября станет отличным днем для начала новых дел. Если нет возможности сменить место работы, измените обстановку. Любые нововведения пойдут вам на пользу.

Рак

Звезды предупреждают Раков: 11 сентября различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Лев

Львы, забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 11 сентября ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Дева

Девы, в ближайшее время ваше финансовое положение улучшится. Можете раскошелиться на то, о чем вы давно мечтали, вскоре затраты компенсируются.

Весы

Гороскоп на 11 сентября обещает Весам, что они совсем скоро влюбятся. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит вам массу впечатлений и романтики.

Скорпион

Скорпионы, скорее всего, 11 сентября вам придется обучать кого-то тому, в чем вы прекрасно разбираетесь. Запаситесь терпением и не требуйте быстрого результата.

Стрелец

11 сентября Стрельцы смогут понять и простить того, о ком давно думают. Есть вариант, что о себе напомнят бывшие.

Козерог

Козероги 11 сентября будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Водолей

11 сентября от выдержки и рассудительности Водолеев будут зависеть их гармоничные отношения с партнером. Звезды советуют не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Рыбы

Гороскоп на 11 сентября для Рыб советует посвящать максимальное количество времени отдыху души и тела. Не ставьте завышенные цели.

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