Гороскоп на 11 октября 2019: у кого будет сложный день

Гороскоп на 11 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака в эту пятницу крупно повезет, но некоторым лучше не надеяться на успех в последний рабочий день недели. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 11 октября рекомендует Овнам прислушаться к своей интуиции, поскольку вы можете оказаться перед непростым выбором, а ваше чутье вас редко подводит.

Телец

Все пятничные начинания Тельцов выдадуться удачными, если они не будут касаться юридической или финансовой сферы. В этот день вы можете совершить довольно крупную покупку, о которой давно думали. Если вас гложут сомнения, то не переживайте - выбор сделан верный.

Близнецы

Близнецов 11 октября может ждать какой-то непростой разговор. Возможно вы кого-то обидели? Если да, то лучше не бояться извиниться, поскольку дальше все может быть только хуже.

Рак

Эта пятница может поставить Раков перед непростым выбором - личное или бизнес? В таком случае лучше прислушаться к вашему чутью, а потом уже руководствоваться рациональным мышлением. Тогда выбор будет сделан верный.

Лев

Если 11 октября Львы займутся рабочей рутиной, то лучше бы им проявить внимание. Не гонитесь за количеством и видимостью результатов, поскольку это может привести к проблемам в дальнейшем.

Дева

Гороскоп на пятницу обещает Девам очень интересные деловые и дружеские контакты. Также вы можете повстречать человека, который сыграет важную роль в вашем ближайшем будущем.

Весы

В первой половине дня Весы будут полны энергией и смогут свернуть горы. Очень важно успеть конвертировать ее в что-то созидательное, поскольку ближе к вечеру вас может ждать упадок сил.

Скорпион

Скорпионов будут терзать сомнения, но в итоге вы сможете сделать верный выбор, поскольку вы крайне рациональны. Также Скорпионам не следует слишком сильно полагаться на чужое мнение, так как оно часто бывает ошибочно и может сбить вас с верного пути.

Стрелец

Стрельцам в эту пятницу не следует гнаться за легкими деньгами. Это приведет вас к фатальной ошибке и большим потерям в будущем. К тому же уже скоро у вас начнется светлая полоса, которая даст и финансовые бонусы.

Козерог

Ваши старания сохранить стабильность в личной жизни были весьма успешны и сейчас остаются последние важные шаги. Будьте уверены, все пройдет не менее успешно, если вы не начнете хитрить.

Водолей

Пятница покажется вам довольно серым днем, не предвещающим ярких событий. Нельзя сказать, что он будет полностью лишен позитивных эмоций, но они будут значительно бледнее, чем пережитые в предыдущие дни. Не волнуйтесь, это временный штиль.

Рыбы

В пятницу Рыбы осознают, кто является их настоящей опорой, которая всегда подстрахует и не даст упасть. Это позволит вам почувствовать себя более уверенно и реализовать задуманное.

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