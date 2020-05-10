Гороскоп на 11 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Гороскоп на 11 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Раки. А вот Рыбам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен – Верховная жрица

Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими людьми. 11 мая вам будет легко достичь взаимопонимания и договориться обо всем. Также не стоит игнорировать просьбы о помощи – вас порадует возможность сделать что-то полезное для других.

Телец – Восьмерка мечей

Старайтесь ни с кем не спорить и не ссориться, а вести себя более миролюбиво. Это поможет избежать многих напряженных моментов в будущем. Будьте осторожны в делах и никуда не торопитесь.

Близнецы – Пятерка мечей

11 мая не стоит расчитывать на других – в одиночку получится быстрее достичь то, к чему вы стремитесь. Для достижения целей понадобятся упорство и настойчивость.

Рак – Девятка денариев

Нестандартный взгляд на вещи поможет добиться успеха в делах. Также карты предупреждают: не обращайтесь за помощью там, где можете справиться самостоятельно. Подходящий день для того, чтобы решить финансовые проблемы.

Лев – Отшельник

11 мая Львы легко могут оказаться в ловушке, поэтому стоит быть осторожным в общении. Доверяйте лишь тем, с кем хорошо знакомы. Не спешите соглашаться на все предложения, которые к вам будут поступать в этот день.

Дева – Сила

Важно правильно расставить приоритеты и определиться, с чем вы хотите работать именно сейчас. Также есть возможность осуществить задуманное. Прислушивайтесь к интуиции.

Весы – Воздержание

11 мая Весы могут переоценить свои возможности. Не стоит пытаться справиться со всеми проблемами в одиночку. Не бойтесь проявлять инициативу в личной жизни.

Скорпион – Четверка жезлов

Постарайтесь провести первую половину дня с пользой: можете браться за новые дела или завершить ранее начатые. Не исключены сюрпризы от близких, а также хорошие новости.

Стрелец – Паж жезлов

Возможны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Прислушивайтесь к советам окружающих. Обратите внимание на свое здоровье, а также пересмотрите свой рацион.

Козерог – Двойка кубков

День полон неожиданностей – как приятных, так и не очень. Эмоции могут брать верх над логикой, поэтому лучше избегать споров. Также отложите важные дела на потом.

Водолей – Семерка кубков

11 мая Водолеи могут посвятить решению чужих проблем. Неожиданные события изменят ваши планы. Старые знакомые могут порадовать вас хорошими новостями.

Рыбы – Звезда

Рыбам нужно проявить серьезность во всех сферах, иначе можете столкнуться с неприятностями. Не стоит 11 мая расчитывать на везение. Для того, чтобы достичь успеха, придется проявить изобретательность и даже пойти на хитрость.