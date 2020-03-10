Гороскоп на 11 марта по картам Таро для всех знаков Зодиака: кого ждут неудачи, а кому повезет

Гороскоп на среду, 11 марта 2020 года, по картам Таро предсказывает в большей мере удачный день для всех знаков Зодиака. Однако есть и те, кому стоит поберечь себя от конфликтов – иначе вас ждут неприятности.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро для каждого знака Зодиака.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Туз Жезлов

Овнам 11 марта предстоит важная миссия – вам необходимо провести серьезный разговор с тем, к кому накопился набор претензий. Свое недовольство нужно высказывать, а сейчас наступил самый благоприятный для этого период. Но помните, нельзя быть излишне резкими.

ТЕЛЕЦ – Шестерка Денариев

Тельцам на среду выпала положительная карта Таро. Вы можете получить неплохой подарок судьбы, но вот гороскоп говорит, что он может быть не вполне заслуженным. Подумайте, кому и чем вы можете быть обязаны и не забудьте отблагодарить этого человека.

БЛИЗНЕЦЫ – Влюбленные

Гороскоп на среду для Близнецов вещает: пришло время перемен в личной жизни. Так, возможно, вы застряли на определенном этапе отношений (или их отсутствия), но не хотите сами ничего менять. Пересмотрите свои приоритеты, иначе потеряете что-то, что очень важно для вас.

РАК – Четверка Жезлов

Таро подготовили Ракам хороший прогноз. Среда несет вам гармонию, уверенность в себе, равновесие и наслаждение результатами своего труда. Сегодня вас ожидают мир и отдых, ситуации, когда никакие неприятности и затруднения не грозят. Трудности позади, можно расслабиться и наслаждаться жизнью.

ЛЕВ – Четверка Мечей

Эта карта символизирует человека, решившего удалиться от мира. Он сдался, отказался от своих чувств, "похоронил себя заживо". Гороскоп на завтра отчетливо говорит вам: не нужно отгораживаться от мира, иначе сами подпортите свою репутацию, и когда к вам действительно вернется желание что-то делать, никто уже не поверить в ваши силы.

ДЕВА – Десятка Жезлов

Судьба требует от вас решительности: в последнее время вы только и норовите переложить ответственность на чужие плечи, а высшим силам это ой как не нравится. Стоит помнить, что нельзя вечно прятать голову в песок – рано или поздно правда выйдет наружу и вы от этого пострадаете.

ВЕСЫ – Рыцарь Кубков

Весы давно уже чувствуют, что застряли на одном и том же периоде жизни. Вы ходите словно по замкнутому кругу и не можете самостоятельно изменить положение вещей. Гороскоп по Таро говорит, что ситуация приобретет иной характер именно в этот день. В частности, вам поступит какое-то новое предложение или же вы влюбитесь. Примите все перемены, которые подготовила для вас жизнь.

СКОРПИОН – Шут

Скорпионов ждет занимательная среда, впрочем, как и вся последующая неделя. Вы заслужили небольшой отдых, потому стоит тщательно распланировать время и насладиться каждым мгновением. Но также и не забывайте о том, что рабочую форму терять все же не стоит.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Эта карта Таро олицетворяет материальный успех, достаток, а также эмоциональное и интеллектуальное удовлетворение. Кроме того, она символизирует физическое здоровье и любовь. Ваши желания непременно осуществятся уже сегодня, но вот гороскоп предупреждает – придется чем-то пожертвовать.

КОЗЕРОГ – Правосудие

Данная карта олицетворяет баланс, честность и беспристраст­ное отношение ко всему происходящему. Вытаскивание этой карты означает, что в вашей семейной и де­ловой жизни будет преобладать справедливость. Гороскоп может предвещать на­ступление нового цикла равновесия и гармонии в вашей семье и успехи в работе. Вы получите то, что по праву заслужили.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Мечей

Гороскоп на среду предостерегает Водолеев от возможного эмоционального выгорания. Так, вероятно, вы занимаетесь совершенно не тем делом, каким должны. Пустая трата времени никогда и никого не приводила к успеху, подумайте об этом.

РЫБЫ – Смерть

Гороскоп символизирует перемены, переход на какую-то другую ступень вашей жизни. Правда, вниз или вверх будет вести эта ступень – неизвестно, так как все зависит исключительно от ваших прежних поступков. Подумайте о том, причиняли вы кому-то серьезную боль. Если да – поспешите извиниться перед тем, кого обидели.

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