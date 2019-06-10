Гороскоп на 11 июня 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 11 июня 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака лучше перестать себя загонять, иначе неминуемы проблемы со здоровьем. А вот кое-кому будет во вторник безумно фартить. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

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Овен

Гороскоп на 11 июня советует Овнам быть сдержанными и немногословными. Ваша излишняя эмоциональность может плохо сказаться на отношениях с людьми. Вас ждет напряженный день, однако его завершение будет, скорее всего, приятным.

Телец

11 июня Тельцам лучше не нервничать и расслабиться. В последнее время вы работаете просто на износ. А тем временем лето уже проходит мимо. Возможно пора задуматься об отпуске?

Близнецы

Близнецам 11 июня лучше полностью погрузиться в решение рабочих вопросов. Иначе вам грозят серьезные неприятности на профессиональной почве. Кроме того, вам лучше побеспокоиться о своем здоровье. Кажется, кто-то себя запустил.

Рак

Гороскоп на 11 июня рекомендует Ракам не совать нос на улицу и оставаться дома. Если же такой возможности нет, то будьте весьма осторожны - завтра весьма высок риск получения травмы.

Лев

Гороскоп на вторник обещает Львам невероятный успех в этот день. Если вы не допустите ошибок в принятии решений, то получите очень хорошее финансовое вознаграждение. Так что лучше сконцентрируйтесь.

Дева

Девам 11 июня лучше посвятить себя семье. В последнее время вы слишком заняты на работе, но от этого страдает личная жизнь. Если не уделить внимание близким - в ближайшее время готовьтесь к неприятностям.

Весы

Весам во вторник предстоит довольно непростой денек. Первая половина дня - сплошная нервотрепка и беготня, но зато к вечеру высока вероятность прояснения. Возможно, все ваши проблемы скоро разрешатся, крепитесь.

Скорпион

Скорпионам 11 июня следует посвятить день себе. Поспите, погуляйте с друзьями или сходите в кино. Также, постарайтесь не дать себе грустить в этот день, поскольку негативные мысли могут испортить вам настроение.

Стрелец

11 июня Стрельцы могут узнать необычную и шокирующую новость. Будьте готовы к смелым поступкам и новостям, которые перевернут вашу жизнь. Не забывайте о том, что рядом с вами есть люди, которые любят и ценят вас.

Козерог

Проблемы, с которыми Козероги сталкиваются в последнее время, не дают им возможности двигаться дальше. Попытайтесь исправить это и решитесь на отчаянный шаг. Помните, выход есть из любой ситуации.

Водолей

Гороскоп на вторник советует Водолеям дать свободу своим мыслям. В последнее время вы слишком зажаты и это мешает. Необходимо расслабиться и напряжение спадет. Выход есть из любой ситуации.

Рыбы

Звезды прогнозируют Рыбам высокую вероятность встречи со старым другом. Кажется, вам повезло. Душевная беседа за бокальчиком - это именно то, что нужно в начале жаркой недели.

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