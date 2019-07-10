Гороскоп на 11 июля для всех знаков Зодиака по картам Таро: кто станет богатым

В четверг, 11 июля 2019 года, гороскоп по картам Таро предсказывает сложный, неоднозначный и одновременно непредсказуемый день практически для всех знаков Зодиака. Кое-кому прогноз астрологов сулит полную смену направления движения, другие же рискуют попасть в немилость близких.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Маг

Гороскоп на сегодня обещает Овнам нервный, но в то же время продуктивный день. Да, вам придется много работать, а для выполнения некоторых задач нужно будет буквально переступить через самого себя. Но в то же время это станет показателем для тех людей, чья оценка вам крайне важна. Главное – не опускайте руки и будьте максимально уверенными в своих силах.

ТЕЛЕЦ – Король Жезлов

Тельцы 11 июля наконец-то поймут, что означает фраза "вера в себя". Практически весь день вас будет сопровождать чувство, как будто кто-то подарил вам крылья. Но астрологи советуют все же не терять почву под ногами – если взлететь слишком высоко, то потом будет больно падать. Будьте максимально осторожными.

БЛИЗНЕЦЫ – Девятка Кубков

Гороскоп на четверг для Близнецов пророчит им день морального облечения. Ранее в вашей жизни произошло что-то малоприятное. Это событие могла изрядно подкосить ваш боевой дух, однако, к счастью, это было временно. Теперь же жизнь налаживается и впереди вас ждут крутые перспективы. Главное – не замыкайтесь в себе.

РАК – Пять Жезлов

Раки в четверг, 11 июля столкнутся с важным выбором. При чем обе его стороны будут довольно привлекательными, но лишь одно направление способно вас привести к цели всей жизни. Помните, что у вас есть поддержка, и если вы нуждаетесь в чьем-то добром слове – не стесняйтесь открыто заявить об этом.

ЛЕВ – Туз Денариев

Гороскоп для Львов на завтра советует обратить внимание на свое внутреннее состояние. Так, вам стоит немного поработать, чтобы вернуть душевный баланс, который вы по загадочным причинам совершенно недавно утратили. На самом деле причиной этому является самонавеивание, которым вы в последнее время занялись очень активно. Не стоит накручивать себя по пустякам, ведь все в жизни идет своим чередом.

ДЕВА – Императрица

Гороскоп на сегодня для Дев говорит о получении новой "головной боли", которая возникнет из-за вашей ошибки. Вероятно, вы слишком легкомысленно относитесь к тому, о чем говорите окружающим. Возможно, вы кого-то опрометчиво обидели или даже задели за живое. Постарайтесь понять, что не так и как можно быстрее исправить ошибку.

ВЕСЫ – Шестерка Жезлов

Гороскоп по картам Таро на 11 июля 2019 утверждает, что сегодня вас ждет громкая победа. Вам выпала карта успеха и триумфа, а это значит, что все ранее проделанные труды не прошли даром. Однако не стоит давить на тормоз и прекращать напрягаться для достижения своей заветной цели. Иначе удача молниеносно ускользнет от вас.

СТРЕЛЕЦ – Дама Кубков

Гороскоп по картам Таро обещает для Стрельцов внезапный стресс, который, несмотря на первоначальные неприятные ощущения, поможет вам как следует взбодриться и "прийти в себя". Первая половина июля зачастую бывает напряженной и не всегда все проходит гладко, но вселенная к вам благосклонна, посему надейтесь на ее помощь – тот кто искренне верит всегда получает желаемое.

КОЗЕРОГ – Рыцарь Мечей

Козероги в июле часто сталкивались с разными трудностями: личными, финансовыми и в деловой сфере. Однако сложный период потихоньку утекает и совсем скоро трансформируется в светлое и легкое время. Осталось только немножечко потерпеть и прекратить держать негатив в своей жизни. Верьте только в лучшее и оно произойдет.

ВОДОЛЕЙ – Десятка Кубков

Эта карта выражает наивысшую гармонию и глубокую, благотворную любовь. Сегодня комфортный и максимально уютный день. Вы будете расслабляться, отдыхать душой. А под вечер вам удастся сделать хороший поступок.

РЫБЫ – Девятка Денариев

Гороскоп по картам Таро обещает Рыбам прибыль, поскольку Девятка Денариев – карта финансового успеха, крупного и часто неожиданного выигрыша. Сегодня вам пообещают поднять зарплату или дать премию, несмотря на ваши не лучшее успехи в последнее время. Но для того, чтобы деньги действительно пришли нужно будет показать, что вы того заслуживаете.

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