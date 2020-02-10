Гороскоп на 11 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 11 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Кому в этот вторник не будет везти, а кому светит очень интересный и продуктивный день? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 11 февраля говорит, что Овнам в этот день следует быть активными. Именно от вашей инициативности и уверенности в своих силах будет зависеть ваш успех в этот день.

Телец

У Тельцов наступает время перемен. Вы вступаете в период перетурбаций, новых возможностей, шансов. Именно от вас будет зависеть как сложится ваше ближайшее будущее.

Близнецы

Близнецам 11 февраля категорически не рекомендуется тратить лишние силы. Не напрягайтесь зря, ведь это не приведет ни к чему хорошему, а лишь испортит вам настроение.

Рак

У Раков наступает непростое время в финансовом плане. Вы можете потерять крупные суммы, если не будете осмотрительными. Поэтому лучше думайте дважды перед тем, как принимать важное решение 11 февраля.

Лев

У Львов наступает отличное время для карьерного продвижения. Вы сможете впечатлить начальство своими способностями и талантами. Поэтому не теряйте время зря.

Дева

Девам категорически не рекомендуется сидеть дома, ведь в публичных местах вас ждут очень интересные и перспективные знакомства. Вы можете получить совершенно неожиданную выгоду в этот день.

Весы

У Весов на 11 февраля не запланировано никаких трудовых подвигов. Вы сможете потратить время на себя и уделить внимание здоровью, которое в последнее время может шалить.

Скорпион

Скорпионам лучше во вторник работать только с проверенными людьми, поскольку вас могут очень сильно подставить. Будьте очень аккуратны и бдительны.

Стрелец

День займут важные, но бытовые дела, поэтому вы не будете чувствовать себя вдохновленным.

Козерог

Рассеянность и невнимательность несут в себе реальные угрозы во вторник, соберитесь.

Водолей

Вам будет сложно сосредоточиться на чем-то одном, вторник не будет лучшим временем для серьезных дел. Отдохните, проведите время с друзьями, восстановите силы.

Рыбы

Интеллектуальная активность находится на высоком уровне, поэтому вы можете добиться результатов.

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