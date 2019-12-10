Гороскоп на 11 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 11 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: code932.com

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Овен

11 декабря Овны могут столкнуться с преградами, но не стоит на них слишком яростно реагировать. Звезды советуют представителям этого знака держать себя в руках и постараться отвлечься, чтобы найти оптимальный выход из ситуации.

Телец

Тельцы, ваше здоровье потребует от вас 11 декабря здорового сна, полезной еды и немного активности. Вы в силах все это ему дать, главное поднять себя с дивана.

Близнецы

Гороскоп на 11 декабря говорит, что Близнецам стоит ограничить свои расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Рак

Раки, 11 декабря вас ждет легкий день без проблем и неурядиц. Наслаждайтесь отдыхом, хорошей компанией и любимыми видами досуга — вы это заслужили.

Лев

Звезды предупреждают Львов: 11 декабря различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Дева

Девы, прошлое стоит помнить лишь для того, чтобы учиться на своих ошибках. Во всех остальных случаях стоит жить настоящим. Возьмитесь воплощать эту истину в жизнь уже 11 декабря.

Весы

11 декабря — хороший день для Весов, чтобы решить все свои рабочие вопросы. Можете смело брать новый проект и разговаривать с начальником о повышении. Удача на вашей стороне.

Скорпион

Скорпионам 11 декабря стоит меньше болтать, иначе они могут выдать все секреты, а через время пожалеть об этом. Звезды советуют провести вечер с близкими или наедине с собой.

Стрелец

Стрельцам 11 декабря не принесет никаких ярких впечатлений. Вас ждет обычная работа и домашние хлопоты в этот день. Что ж, иногда и такое нужно.

Козерог

Козероги, 11 декабря может возникнуть ситуация, в которой вам придется сделать важный выбор. Заранее убедитесь, что вы проанализировали свое решение и принимаете его взвешенно.

Водолей

Звезды говорят, что Водолеям 11 декабря стоит начать день со спорта. И помимо тонуса в мышцах, они получат еще и хорошее настроение на весь день. А чтобы лень не одолела вас — напишите на холодильнике напоминание.

Рыбы

Не перегружайте себя 11 декабря лишними делами и заботами. Делайте все по мере необходимости и обязательно уделите время себе — для отдыха и саморазвития.

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