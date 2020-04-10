Гороскоп на 11 апреля по картам Таро: кому повезет в личной жизни

Гороскоп на 11 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Стрельцы. А вот Дев в этот день ждет судьбоносная встреча.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: voonami.com

Овен – Маг

11 апреля Овнам все будет даваться легко. Карты Таро говорят: реализуются ваши старые идеи, а новые – получат одобрение. Главное – не спешить.

Телец – Четверка Жезлов

Тельцы, из-за нагрузки на работе возможны бессонница и повышенная раздражительность. У вас могут возникнуть проблемы с пищеварением, поэтому не увлекайтесь острыми блюдами.

Близнецы – Башня

Близнецы, 11 апреля вам могут предложить новую должность, и даже если она поначалу будет казаться вам непривлекательной – не переживайте. Совсем скоро вы посмотрите на эту ситуацию другими глазами.

Рак – Двойка Денариев

Гадание на картах Таро советует Ракам 11 апреля не отчаиваться и не драматизировать в случае, если их планы будут идти не так, как они себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет лучшим, чем вы ожидали.

Лев – Солнце

Львы, 11 апреля не спешите отказываться от своего выходного ради работы. В конце концов, вы заслужили отдых. Реализуйте свое право.

Дева – Влюбленные

Чувство юмора и открытая улыбка 11 апреля станут вашим главным оружием по завоеванию мира. Будете иметь успех как в рабочих делах, так и в романтических.

Весы – Отшельник

Весы, 11 апреля – отличный день, чтобы заняться своим здоровьем. Спорт, правильное питание, много воды и отдыха сделают вас счастливым и здоровым человеком. Не отказывайте себе в этом.

Скорпион – Паж Кубков

Возможны осложнения с финансами, особенно во второй половине дня. В отношениях с другими стоит проявить бескорыстие и постараться глубже понять их желания и потребности.

Стрелец – Колесо Фортуны

Прекрасный период для улучшения рабочих процессов – хорошо будут протекать разговоры с коллегами, общий язык найти будет легко.

Козерог – Верховная Жрица

У Козерогов 11 апреля будет насыщенной только первая половина дня – придется решать ряд важных вопросов, а после обеда появится шанс перевести дух.

Водолей – Звезда

Водолеям 11 апреля следует во время утреннего кофе подумать о своих планах и о том, чего им не хватает для счастья.

Рыбы – Дама Денариев

11 апреля Рыбам необходимо настроится на активную деятельность. Их ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня они почувствуют усталость и раздражение.