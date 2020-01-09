Гороскоп на 10 января: какие беды грозят Львам, Ракам, Девам и другим знакам зодиака

Гороскоп на 10 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому из знаков Зодиака светит крайне удачный день, а кому лучше поберечь себя? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Для Овнов 10 января сложится крайне успешно. Вам будут удаваться все дела, за которые бы вы ни взялись. Всем бы быть такими везунчиками.

Телец

У Тельцов продолжается сложный период принятия решений. Вы чувствуете что в вашей жизни назрели серьезные перемены, но пока не можете сделать окончательный выбор. Вероятно, это касается вашей карьеры.

Близнецы

Близнецы 10 января будут производить на окружающих неизгладимое впечатление! Как вам только это удается? Вероятно, есть какой-то секрет, которым вы не спешите делиться. Ну что ж, пользуйтесь своей харизмой, ведь такая не каждому дана.

Рак

10 января у Раков наступает отличное время для работы и учебы. Вы сможете усваивать большие объемы информации и выполнять самые разнообразные задачи. Продуктивность в пятницу будет на высоте.

Лев

У Львов 10 января появится отличный шанс завести себе новых друзей и перспективные знакомства. Возможно вы получите отличный совет, прислушайтесь к нему.

Дева

Основной проблемой этого благополучного дня является возникновение ситуации, при которой придется отказаться от личных планов.

Весы

Возможно новое романтическое увлечение, которое толкнет вас на необдуманные поступки.

Скорпион

Удается достичь взаимопонимания со старшими родственниками, которые еще совсем недавно были вами недовольны.

Стрелец

Многие проблемы вы сможете решить, если поделитесь ими со своими близкими и попросите их дать совет, как вам поступить в той или иной ситуации.

Козерог

Козерогов ждет много интересных и незапланированных встреч. Однако излишняя открытость может привести к неприятным последствиям.

Водолей

У Водолеев могут появиться новые союзники и друзья, которые окажут вам неожиданную поддержку в ближайшем будущем.

Рыбы

Главным источником позитивных эмоций у Рыб станет семья, где у вас царит полный порядок. Трудности же могут прийти из профессиональной сферы.

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