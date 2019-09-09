Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Гороскоп на 10 сентября 2019 года, по картам Таро предсказывает многим знакам Зодиака невероятный день, который будет насыщен на приключения и радости.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен - Звезда

Гороскоп по картам Таро обещает Овнам насыщенный на приключения день. Будьте осторожны с незнакомцами и не дайте себе расслабиться. Ясное видение правильного следующего шага поможет вам не свернуть с намеченного пути.

Телец - Десятка жезлов

Не следует брать на себя слишком много или пытаться сделать все самому, это может привести к утрате перспективы. Работайте в команде и смело просите помощи или поддержки. Это не делает вас слабым, это значит, что вам, как и любому другому человеку не чуждо не уметь или не знать что-то.

Близнецы - Паж денариев

Примите серьезное предложение и используйте его творчески. Не думайте только о материальном. Расслабьтесь и отдохните в этот день. Вы всегда сможете положиться на близких друзей и семью.

Рак - Девятка мечей

В этот день вас ожидает стресс, напряжение, тревога, причина которых – склонность к навязчивости в нашем собственном сознании. Пройдите через свой страх до конца и, если это нужно, совершите покаяние.

Лев - Колесо Фортуны

Колесо – это очень простая метафора. Колесо судьбы, ощущение, что наше предназначение определяется поворотом некой космической машины. Не идите на поводу у судьбы и сами двигайтесь так, как захотите.

Дева - Семерка кубков

Выберите себе мечту и всеми силами беритесь за ее осуществление. Не бегите от действительности и не поддавайтесь на приманки ведущие к гибели. Сохраняйте абсолютную ясность и трезвость ума, чтобы не погнаться за призраком, не поддаться обману или самообману. Вы не должны принимать никаких, даже самых заманчивых предложений.

Весы - Король мечей

Нельзя основывать свои планы на одних лишь теоретических рассуждениях. Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием и остроумием - и поддержка вам обеспечена.

Скорпион - Тройка жезлов

Проверьте и убедитесь, что основа у вас хорошая и позиции прочны, так что вы можете смело смотреть в будущее. Не беритесь за дело, не убедившись, что у него есть фундамент и перспективы.

Стрелец - Дама кубков

Оставайтесь верны своим чувствам. Не думайте, что имеете право прощать себе любые капризы и не принимайте желаемое за действительное. Интуиция убережет вас от сильных душевных ран. Будьте особенно внимательны к сновидениям и знакам судьбы.

Козерог - Туз денариев

Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. 10 сентября вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта.

Водолей - Восьмерка кубков

Откажитесь от привычного, ищите новые пути. Не вступайте на путь, если это придется делать с тяжелым сердцем. 10 сентября вам придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся.

Рыбы - Паж мечей

Примите критику в свой адрес и извлеките из нее урок. Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь тут же перейти в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного.

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