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Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

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Гороскоп на 10 сентября 2019 года, по картам Таро предсказывает многим знакам Зодиака невероятный день, который будет насыщен на приключения и радости.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день
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Овен - Звезда

Гороскоп по картам Таро обещает Овнам насыщенный на приключения день. Будьте осторожны с незнакомцами и не дайте себе расслабиться. Ясное видение правильного следующего шага поможет вам не свернуть с намеченного пути.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Телец - Десятка жезлов

Не следует брать на себя слишком много или пытаться сделать все самому, это может привести к утрате перспективы. Работайте в команде и смело просите помощи или поддержки. Это не делает вас слабым, это значит, что вам, как и любому другому человеку не чуждо не уметь или не знать что-то.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Близнецы - Паж денариев

Примите серьезное предложение и используйте его творчески. Не думайте только о материальном. Расслабьтесь и отдохните в этот день. Вы всегда сможете положиться на близких друзей и семью.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Рак - Девятка мечей

В этот день вас ожидает стресс, напряжение, тревога, причина которых – склонность к навязчивости в нашем собственном сознании. Пройдите через свой страх до конца и, если это нужно, совершите покаяние.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Лев - Колесо Фортуны

Колесо – это очень простая метафора. Колесо судьбы, ощущение, что наше предназначение определяется поворотом некой космической машины. Не идите на поводу у судьбы и сами двигайтесь так, как захотите.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Дева - Семерка кубков

Выберите себе мечту и всеми силами беритесь за ее осуществление. Не бегите от действительности и не поддавайтесь на приманки ведущие к гибели. Сохраняйте абсолютную ясность и трезвость ума, чтобы не погнаться за призраком, не поддаться обману или самообману. Вы не должны принимать никаких, даже самых заманчивых предложений.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Весы - Король мечей

Нельзя основывать свои планы на одних лишь теоретических рассуждениях. Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием и остроумием - и поддержка вам обеспечена.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Скорпион - Тройка жезлов

Проверьте и убедитесь, что основа у вас хорошая и позиции прочны, так что вы можете смело смотреть в будущее. Не беритесь за дело, не убедившись, что у него есть фундамент и перспективы.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Стрелец - Дама кубков

Оставайтесь верны своим чувствам. Не думайте, что имеете право прощать себе любые капризы и не принимайте желаемое за действительное. Интуиция убережет вас от сильных душевных ран. Будьте особенно внимательны к сновидениям и знакам судьбы.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Козерог - Туз денариев

Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. 10 сентября вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Водолей - Восьмерка кубков

Откажитесь от привычного, ищите новые пути. Не вступайте на путь, если это придется делать с тяжелым сердцем. 10 сентября вам придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

Рыбы - Паж мечей

Примите критику в свой адрес и извлеките из нее урок. Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь тут же перейти в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного.

Гороскоп на 10 сентября 2019 по картам Таро: кому не повезет в этот день

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