Гороскоп на 10 сентября 2019 года: кого ждет трудный вторник

Гороскоп на 10 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кого ждут неприятности, а кто, наоборот, будет на высоте? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 10 сентября говорит, что в этот день сильным Овнам не обойтись без помощи со стороны. Плечо вам подставит кто-то из друзей или родных. Если вы проявите гордыню, то можете навлечь на себя большие неприятности.

Телец

Во вторник Тельцам нужно будет получше держать себя в руках. Жизнь может подбрасывать вам ситуации, которые могут вызвать у темпераментных Тельцов настоящий взрыв эмоций. Впрочем, если посчитаете, что кому-то нужна хорошая трепка — действуйте.

Близнецы

Близнецам во второй рабочий день недели лучше бы сконцентрироваться на горе накопившихся дел. В ином случае вас ждет очень малопродуктивное 10 сентября и нервная неделя позже.

Рак

Гороскоп на 10 сентября говорит, что до обеда Раки будут переживать энергетический подъем, а вот после обеда в вашей карме может возникнуть дыра, которая грозит вам чувством полного истощения. Поэтому лучше не терять времени с утра.

Лев

Гороскоп предупреждает Львов о зарождающихся неприятностях в личной жизни. Впрочем, пока ситуация не критична и если вы погасите очаги сразу, то проблем можно будет избежать.

Дева

10 сентября Дев будет тянуть на приключения: азартные игры, рисковые операции, знакомства с подозрительными личностями - все это ваша карма на вторник. Впрочем, и об осторожности не забывайте.

Весы

Весы в этот день начнут какое-то важное дело. Кажется оно может быть связано с недвижимостью или финансами. Возможны вы берете кредит на квартиру? Не волнуйтесь, прогноз благоприятный.

Скорпион

Скорпионы 10 сентября сделают еще один шаг по направлению к намеченной ими цели. Путь труден и долог, но награда в конце того стоит!

Стрелец

Стрельцам во вторник лучше не зевать и внимательно следить за каждым своим шагом. Гороскоп на 10 сентября предупреждает вас об опасности ошибок, допущенных именно в этот день.

Козерог

У Козерогов 10 сентября - день гостеприимства. Высока вероятность того, что сегодня к вам завалится толпа гостей, которые сметут все из холодильника и натопчут в прихожей. Но зато вам будет весело.

Водолей

Гороскоп на 10 сентября прогнозирует для Водолеев хороший и насыщенный позитивными событиями день. На работе вас будут хвалить, а дома любить. Жизнь прекрасна.

Рыбы

Звезды предсказывают Рыбам важность "второго дыхания". Найдите в себе силы подняться после перенесенных неприятностей и идти дальше - тогда все будет хорошо.

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