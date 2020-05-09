Гороскоп на 10 мая 2020 по картам Таро: с чем столкнутся Тельцы и чего бояться Овнам

Гороскоп на завтра, 10 мая 2010 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Овнам стоит быть внимательными к близким, а Тельцы могут попасть в капкан чьей-то хитрости.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на воскресенье по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Девида Корси.

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ОВЕН – Семерка денариев

Овны 10 мая будут заняты самокопанием и могут попасть под волну разочарований. Однако гороскоп на завтра советует обратить внимание на своих близких – они давно пытаются донести вам важную информацию, однако не знают, с чего начать. А вы сами также не стремитесь кого-то слушать. Попробуйте отвлечься от собственных интересов.

ТЕЛЕЦ – Десятка мечей

Тельцам в воскресенье грозит опасная ситуация, которая может подорвать ваш боевой дух. Возможно, вы делаете что-то такое, что не нравится окружающим. Рано или поздно найдется тот, кто сможет высказать свое недовольство прямо в глаза. Постарайтесь держать удар максимально уверенно.

БЛИЗНЕЦЫ – Паж денариев

Гороскоп на сегодня для Близнецов обещает представителям этого знака прилив финансовых средств. При чем из самых неожиданных источников, но помните, что нельзя размениваться на мелочь, так как внезапные деньги – это всегда риск. А если рисковать – то только по-крупному.

РАК – Рыцарь денариев

Раки – консервативные и зачастую слишком практичные люди, и эти черты, как ни странно, часто мешают им реализовывать свои планы. Разумеется, не всем нравится, когда им диктуют, что делать в той или иной ситуации. Перестаньте все контролировать и будьте лояльнее к окружающим – они вам ничем не обязаны.

ЛЕВ – Верховная жрица

Львы в последнее время сосредоточились на духовной составляющей своей жизни, и, как говорят карты Таро – это правильное решение. Не всегда материальные блага способны сделать вас счастливыми, а тем более в данный период.

ДЕВА – Девятка кубков

Девы могут попасть в неприятную, или даже опасную ситуацию. А все из-за того, что вы делаете поспешные выводы. Старайтесь максимально трезво оценивать информацию и всегда тщательно проверять ее достоверность. Иначе можете вызвать волну негодования и негатива со стороны окружающих. И будьте уверены – эта волна собьет вас с ног, так что максимум осторожности и все будет хорошо.

ВЕСЫ – Десятка денариев

Карты Таро говорят, что Весам 10 мая стоит подумать о семейных ценностях. Ваши близкие как никогда нуждаются в вашей поддержке и добром слове. Не избавляйте их от этой простой радости, иначе отношения могут ухудшиться. Особенно стоит обратить внимание на то, как в последнее время с вами общаются родные и любимые. Может быть, они давно давали вам сигналы, но вы этого упорно не замечали?

СКОРПИОН – Императрица

Скорпионы давно ожидают наступления нового витка в жизни, так как на предыдущем они уже реализовали весь свой потенциал. Вам уже довольно долгое время кажется, что вы ходите по кругу и ничего интересного и стоящего вокруг не происходит. Возрадуйтесь, период затишья миновал и теперь вас ждут новые увлекательные приключения.

СТРЕЛЕЦ – Верховный жрец

Гороскоп советует Стрельцам провести этот день максимально спокойно. Не мельтешитесь, не торопите события и уж тем более не делайте рискованных ставок на что-либо. Вам сейчас важно "залечь на дно" и вести себя как можно тише. Иначе вы можете спугнуть крупную удачу.

КОЗЕРОГ – Король жезлов

Козероги почувствуют небывалый прилив сил, и Таро говорит, что это неспроста. Появится стойкое ощущение, что вам под силу любая задача, собственно, так оно и есть. Все, чего от вас требуют – это быть внимательным к окружающим и не забывать о том, чего на самом деле хотите именно вы. Гороскоп на завтра советует немного расслабиться и подумать, к какой цели идти дальше.

ВОДОЛЕЙ – Четверка жезлов

Гороскоп для Водолеев на 10 мая советует им обратить внимание на отношения с любимыми. Сейчас наступил тот период, когда вы сможете сделать их максимально гармоничными и комфортными. При этом вам не придется прикладывать заметных усилий, просто подтолкните обстоятельства и ожидайте результатов. Все произойдет само по себе.

РЫБЫ – Башня

Рыбы 10 мая задумаются о переменах. Речь идет не только о том, что вы сами можете изменить, а еще и о тех случаях, когда от вас ничего не зависит. Иногда события развиваются очень быстро: в один момент вы имеете все, в другой – все теряете. Будьте готовы к убыткам: и материальным, и эмоциональным.