Гороскоп на 10 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 10 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому из знаков Зодиака во вторник будет сказочно везти, а кому лучше поберечься? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 10 декабря рекомендует Овнам не расстраиваться, если у них что-то не выходит с первого раза. Ваш успех уже где-то рядом, не прекращайте попыток.

Телец

Тельцы, понедельник у вас получился просто адский. Постарайтесь не переутруждаться во вторник или до конца недели вы можете не дотянуть.

Близнецы

10 декабря к советам Близнецов будут прислушиваться даже те, от кого раньше вы этого могли не ожидать. Кстати, во вторник в вас проснется дар дипломата — сможете утихомирить любой спор.

Рак

У Раков этот день прекрасно подходит для недалеких путешествий и легких командировок. Главное одевайтесь потеплее, если не хотите поймать простуду.

Лев

Львы, если не хотите 10 декабря получить проблемы на личном фронте, то постарайтесь утихомирить свой буйный нрав и держать язык за зубами. Разовая вспышка гнева может вам дорого обойтись.

Дева

Если Девы не хотят испортить себе настроение на целый день, то во вторник им лучше бы обходить стороной назойливых людей. Они вынесут ваш мозг.

Весы

На Весы ждет крайне интересный и насыщенный событиями день. Вы успеете переделать кучу дел, а вечером проведете время в компании друзей. Идеально.

Скорпион

Скорпионы продолжат упорно добиваться поставленной ими цели и смогут сделать к ней решительный шаг. Вы хорошо поработали и скоро получите что хотели.

Стрелец

У Стрельцов этот день будет наполнен невыносимыми соблазнами. Это грозит вам неоожиданными тратами, поэтому постарайтесь экономить хотя бы на мелочах.

Козерог

Старайтесь избегать большого наплыва толпы, потому что шум и суета вас изрядно утомят и отнимут силы.

Водолей

В этот день ожидается финансовое поступление. Постарайтесь не переедать сегодня и не употребляйте алкоголь.

Рыбы

Подходящий день, чтобы избавиться от хлама. Возможно, отдав кому-то ненужную вещь, вы подарите ей вторую жизнь.

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