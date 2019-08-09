Гороскоп на 10 августа 2019: кого ждет удивительный день

Гороскоп на 10 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.
В эту субботу некоторым знакам Зодиака предстоит пережить невероятные приключения, но есть и такие, кому стоит не браться за важные дела, поскольку будет существовать большой риск неудачи. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Овен
Овнам в эту субботу светит довольно напряженный день.Гороскоп на завтра грозит им каким-то неприятным случаем, который может потребовать от вас очень крепких нервов и выдержки. Впрочем, ничего страшного случиться не должно и вы даже получите от этой субботы удовольствие.
Телец
У Тельцов была крайне напряженная неделя. На вас навалилась куча новых обязанностей, преследовали стрессы и прочие неприятные моменты. Впрочем, за эти пять дней вы и многое успели. А в субботу можете сполна отдохнуть.
Близнецы
У Близнецов 10 августа открывается окно возможностей, которые могут полностью изменить вашу жизнь. Впрочем, здесь все зависит только от вас - если захотите закрыться от мира и ничего не делать, то так тому и быть.
Рак
Ракам на эту субботу гороскоп рекомендует вылезти из своей скорлупы и открыться людям. Это позволит вам открыть для себя интересные перспективы.
Лев
Гороскоп на 10 августа говорит, что день у Львов пройдет очень спокойно и размеренно. Возможно вы даже не захотите выходить из дома, чтобы не нарушать свой внутренний дзен. Ну что ж, книжка или сериал - отличный способ провести выходной день.
Дева
Эта суббота дарит вам прекрасные возможности для того, чтобы очистить свою жизнь от лишнего беспорядка. Начать можно с окружающей вас среды, а там и до личностных перетурбаций совсем недалеко.
Весы
Весы 10 августа будут полны сил и энергии, поэтому можно будет сотворить что-то этакое. Это не значит, что вам нужно весь день пропахать, но возможно давно хотели что-то сделать и никак не успевали? Завтра ваш шанс.
Скорпион
В эту субботу Скорпионы не захотят делать ничего. Серьезно, вы так устали за неделю, что будете просто подзаряжать батарейки.
Стрелец
Стрельцы 10 августа могут попасть в ситуацию, которая вызовет у них довольно негативные эмоции. Впрочем, держите свой характер в узде - криками делу не поможешь.
Козерог
Козерогам не лишним будет найти сегодня возможность провести больше времени с друзьями, не ограничивайте свои мечты и фантазии, не забывайте о внутреннем голосе и хорошо развитой интуиции.
Водолей
Завтра у вас будет уникальная возможность громко заявить о себе. Не упустите ее, поскольку такие шансы судьба дает не часто. Позитивный итог станет залогом отличного настроения и прекрасного дня.
Рыбы
Для Рыб этот день недели может оказаться крайне негативным. Наиболее правильным решением завтра будет отложить дела и задачи, требующие скрупулезного подхода и максимальной самоотдачи в физическом и моральном плане.
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