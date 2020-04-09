Гороскоп на 10 апреля по картам Таро: каким будет этот день

Гороскоп на 10 апреля 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Восьмерка денариев

Вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то давно вынашиваемого желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех.

ТЕЛЕЦ - Король кубков

Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Не скрывайте эмоций, но постарайтесь показать другому человеку, как сильно вы его любите, какая проблема вас беспокоит или какое дело волнует вас больше всего.

БЛИЗНЕЦЫ - Дама денариев

Не слушайте никого, не позволяйте сегодня никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами. Вот и не забывайте о своих долгосрочных планах.

РАК - Рыцарь мечей

Избегайте конфликта. Нужно лишь сохранять ясную голову и реагировать трезво и хладнокровно. Старайтесь не увлекаться, продумывайте свою тактику и дискутируйте без эмоций. Тогда и в самом сложном конфликте вы сможете одержать победу.

ЛЕВ - Четверка жезлов

Вы можете выразить себя полностью. Не бойтесь, что вас за это "накажут". Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады. Будьте открыты по отношению к людям и идеям.

ДЕВА - Десятка мечей

Пора "подвести черту", решительно покончив с чем то. Не поддавайтесь жажде разрушения и не увлекайтесь пустыми проектами. Старайтесь не поддаваться желанию все разрушить и выплеснуть вместе с водой то, о чем потом будете сожалеть.

ВЕСЫ - Воздержание

Вода уничтожает огонь, пламя превращает воду в пар. Помните об этом. Вы не всесильны и всегда найдется кто-то сильнее вас. Относитесь с уважением к другим людям и тогда вас может ожидать удача и необычные впечатления.

СКОРПИОН - Король жезлов

Вы можете своротить горы! Вас переполняет энергия, и вы с легкостью сумеете воодушевить ею других. Если у вас пока нет конкретных планов, поставьте перед собой максимально высокую цель, и вы ее, скорее всего, добьетесь.

СТРЕЛЕЦ - Двойка Мечей

Вас будут одолевать сомнения. Верно ли решение, принятое вами недавно, что делать дальше, заслуживает ли данный человек или предложение доверия. Не пытайтесь найти решение или линию поведения с помощью одного только интеллекта.

КОЗЕРОГ - Десятка кубков

У вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба в этот день.

ВОДОЛЕЙ - Восьмерка кубков

Вам так или иначе придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся. Нет, вас не изгоняют, просто настала пора искать новые пути. Даже если вас это огорчит, не отступайте и отправляйтесь в путь.

РЫБЫ - Шестерка жезлов

Вы можете быть уверены в победе, потому что для вас день удач! Вас ожидает хорошая новость. Тем более, если у вас только что закончилась полоса неудач, то в этот день вы убедитесь, что дела пошли в гору, и вы можете смело "выруливать на обгон".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!