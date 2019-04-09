Гороскоп на 10 апреля 2019: кому завтра не повезет

Гороскоп на завтра, 10 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

Фото: NewsLinQ

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Овен

Звезды советуют: не действуйте радикально, проявите немного терпения и все наладится.

Телец

Вскоре вам могут сделать очень хорошее предложение. Для того, чтобы привлечь удачу в свою жизнь, эту среду посвятите отдыху.

Близнецы

В этот день вам будет сопутствовать удача. Близкие и друзья окажут необходимую поддержку.

Рак

Раки, чтобы ни случилось, не делайте все в спешке. Вы только накрутите проблем, с которыми потом сами же и будете иметь дело.

Лев

Завтра ваша эмоциональность может подпортить отношения с партнером. Выслушайте его, не критикуйте все сказанное сразу.

Дева

Девы, вас ожидает невероятный сюрприз. Дождитесь завтрашнего вечера.

Весы

Посвятите этот день близким и родным людям. Душевные разговоры и приятное времяпрепровождение помогут вам сблизиться.

Скорпион

Скорпионы, побудьте в одиночестве. Вам нужна психологическая перезагрузка.

Стрелец

Благодаря замечательному настроению все дела будут удачными.

Козерог

Звезды советуют: держите кошелек закрытым. Большой риск лишних расходов.

Водолей

Сделайте подарок близкому человеку, даже если нет для этого повода.

Рыбы

Звезды советуют: проанализируйте прошлые ошибки и уверенно идите к новым высотам.

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