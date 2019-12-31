Гороскоп на 1 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 1 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: pinterest.com

Овен

Гороскоп на 1 января говорит, что в этот день, возможно, придется попрощаться с кем-то или чем-то. Вероятно, вам придется принимать тяжелые решения и прекращать нездоровые отношения. Поэтому уходя, сжигайте все мосты!

Телец

Тельцы, 1 января ждите хороших новостей. Ваши надежды и желания сбудутся, особенно в сферах финансов и работы. Вам понравится признание, и вы не пропустите возможность получить похвалу за ваши достижения.

Близнецы

Звезды говорят, что у Близнецов будет удачный день, чтобы отбросить то, что мешает им развиваться. Они рекомендуют представителям этого знака 1 января избавиться от ситуаций, которые их беспокоят, и смело открываться новым возможностям.

Рак

Ракам 1 января стоит быть осторожными со здоровьем. Особенно бдительными следует быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь берегитесь от стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.

Лев

Для Львов 1 января станет отличным днем для начала новых дел. Если нет возможности сменить место работы, измените обстановку. Любые нововведения пойдут вам на пользу.

Дева

1 января Девам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Весы

Звезды говорят, что Весам 1 января судьба покажет, что они намного сильнее, чем думают. Они советуют представителям этого знака обратить внимание на удивительные возможности, которые откроются перед ними в будущем.

Скорпион

Гороскоп на 1 января предупреждает Скорпионов: различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Стрелец

Стрельцы, звезды говорят, что в этот день вы будете на высоте. Внимание окружающих вам обеспечено, поэтому приготовьтесь к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Козерог

Гороскоп на 1 января рекомендует Козерогам избавиться от привычки все драматизировать. Если у вас не получается что-то в работе или в личной жизни — это не значит, что вы неудачник. Просто нужно немного подождать, и все наладиться.

Водолей

Водолеи, сейчас рабочие и финансовые вопросы будут стоять на первом месте. Не стесняйтесь попросить совета или помощи у людей, которые наверняка знают ответы. Хороший период для общения.

Рыбы

Рыбы, на крупные проекты ваших сил и идей может не хватить 1 января. Поэтому займитесь мелкими делами, поскольку они играют не последнюю роль в вашей жизни.

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