Гороскоп на 1 сентября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 1 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

Овен

Овнам 1 сентября необходимо постараться свести время, проведенное на рабочем месте, к необходимому минимуму. Вы сейчас куда нужнее вашим родным, нежели коллегам и партнерам.

Телец

Тельцы, этот день станет для вас серьезным испытанием на прочность и трудоспособность. Но если вы захотите добиться успеха — у вас все получится.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам 1 сентября не продвигать новые проекты, эти начинания вряд ли будут успешными. У вас есть несколько незавершенных дел, займитесь лучше ими.

Рак

Раков 1 сентября ждет успех в любых начинаниях. Если вам предложат новую должность — соглашайтесь. Да, времени станет меньше, но зато доход возрастет.

Лев

Львов 1 сентября ожидает непростой день. Придется решать проблемы, на которые вы ранее не обращали внимания. Не отказывайтесь от помощи.

Дева

1 сентября Девам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Весы

Гороскоп на 1 сентября обещает Весам, что у них наконец-то появится личная жизнь. В этот день вам могут признаться в любви и сделать подарок. После этого состоится разговор, из которого вы узнаете, какие планы строит партнер относительно ваших отношений.

Скорпион

Скорпионам 1 сентября необходимо внимательно прислушаться к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, однако легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Стрелец

Стрельцы, в отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Поэтому выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома или за спокойной прогулкой.

Козерог

1 сентября Козерогов ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Водолей

Звезды советуют Водолеям 1 сентября набраться терпения. Вас будет все раздражать и вы даже не сможете выспаться. Но если кажется, что весь мир против вас, то стоит попробовать стать его частью, чтобы было легче.

Рыбы

Рыбам 1 сентября большую часть времени следует провести с любимым человеком, это благотворно повлияет на них обоих. Все остальное вполне может подождать.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!