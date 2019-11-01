Гороскоп на 2 ноября 2019: кого ждет трудная cуббота

Гороскоп на 2 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому в субботу будет жутко фартить, а кому гороскоп не обещает ничего хорошего? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Овнам 2 ноября будет присуща излишняя торопливость и даже болтливость. Возможно это даже вам пригодится и вы сможете провести успешно важный разговор.

Телец

Тельцам же в эту субботу гороскоп предрекает до безумия умиротворенный день. Наслаждайтесь этим покоем пока можете. Впереди вас ждет много интересного.

Близнецы

У Близнецов в первый выходной будет преобладать игривое настроение. Вам может захотеться чего-то нового и интересного - не сопротивляйтесь желаниям, это то что нужно.

Рак

А вот Ракам лучше настроиться на активный выходной. У вас скопилось много дел, которые не решатся без вашего участия. Так что закатывайте рукава и вперед к новым свершениям.

Лев

2 ноября Львы могут загнать себя в непростую ситуацию, из которой будет не легко найти выход. Впрочем, вы находчивые и в итоге наверняка справитесь.

Дева

Девам в этот день будет везти в любви, а вот с рискованными затеями лучше повременить - ничем хорошим это не закончится.

Весы

Весам в этот день гороскоп советует только одно - отдыхайте и ни о чем не думайте. Душевное равновесие и гармония обязательно к вам вернутся.

Скорпион

Скорпионам в эту субботу предстоит провернуть массу дел. Впрочем, вам это только в радость, поскольку заботы будут очень приятными и долгожданными.

Стрельцы

Стрельцы, этот день может буквально сыпать искрами. Если вы не хотите, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, вам лучше заняться собственными делами и держать свое мнение при себе.

Козерог

Козерогам 2 ноября следует во время утреннего кофе подумать о своих планах и о том, чего не хватает для счастья.

Водолей

Водолеи, 2 ноября у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Звезды советуют выбрать вариант, который будет максимально комфортным для вас.

Рыбы

В субботу Рыбам стоит взять себя наконец в руки. Звезды призывают прекратить грустить! Из-за плохого настроения все будет валиться с рук.

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