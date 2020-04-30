Гороскоп на 1 мая по картам Таро: кого ждет принятие важных решений

Гороскоп на 1 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Скорпионы. А вот Овнам в этот день нужно держать эмоции под контролем.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Сила

1 мая карты не рекомендуют Овнам искать поддержки у друзей или близких – вы можете лишь потерять время. Лучше при принятии решений прислушивайтесь к своей интуиции. Также возможны ссоры с партнером, поэтому нужно контролировать свои эмоции.

Телец – Воздержание

Тельцы 1 мая могут смело планировать важный встречи и переговори с руководством. Вам удастся провести их с пользой для себя. Используйте этот день для усердной работы на свое будущее.

Близнецы – Солнце

Близнецы могут в этот день быть слишком раздражительными. Постарайтесь не загружать себя работой, а лучше обратите внимание на собственное здоровье.

Рак – Суд

Хороший день для налаживания личной жизни. Тем Ракам, которые еще не встретили свою половинку, карты рекомендуют активизироваться. А тем, кто находятся в отношениях, следует провести день в компании любимого человека.

Лев – Двойка жезлов

Львы 1 мая могут обнаружить, что все вокруг них находится в хаосе. Карты советуют уделить внимание важным делам, а также составить список целей на будущее. Поговорите со своими коллегами. Возможно, в коллективе назревает конфликт из-за вас.

Дева – Семерка жезлов

Любые ваши действия и слова 1 мая должны быть хорошо взвешенными, иначе возможна вероятность совершить ошибку. Кроме того, будьте осторожны с новыми знакомыми.

Весы – Десятка жезлов

Весам следует серьезно подойти к вопросам своего здоровья. Особенно уделите внимание своему питанию – сейчас стоит откорректировать свое меню. Не пытайтесь что-либо выяснять или доказывать.

Скорпион – Шут

Скорпионам 1 мая нужно уделить время личной жизни. Также карты рекомендуют реагировать на все происходящее спокойно. Займитесь тем, что позволяет вам расслабиться.

Стрелец – Императрица

Хороший период для перемен в домашней обстановке: начните ремонт, пересмотрите свои вещи или хотя бы сделайте перестановку. Карты советуют внимательнее присмотреться к новым знакомым.

Козерог – Мир

Пришло время действовать! Можете смело воплощать свои цели – 1 мая удача будет на вашей стороне. Хороший день для переговоров.

Водолей – Дворец жезлов

День будет насыщенный различными событиями. Однако готовьтесь к тому, что придется затратить очень много сил и энергии. Не самый удачный период для новых знакомств.

Рыбы – Король мечей

Отнеситесь со всей серьезностью к любым предложениями. Одно из них сможет помочь вам в реализации вашей давней мечты. Можете смело обращаться за советом и помощью к близким – вам не откажут.