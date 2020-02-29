Гороскоп на 1 марта: что ждет Овнов, Близнецов, Львов и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 1 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Инна Фатеева озвучила советы на первый день весны.

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать прогноз астролога на этот день для каждого знака Зодиака.

"Особенно гармоничный день. Луна находится в знаке спокойного миролюбивого Тельца, что само по себе отлично. В этот день лучше проявлять спокойствие, уверенность, дружелюбие, терпение и уступчивость. Дух и душа будут в ладу, противоречий в желаниях и чувствах не должно быть", – отметила Инна.

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Также день благоприятен для:

• Походов в бассейн, сауну, баню.

• Изучения языков или общения с иностранцами.

• Посещения религиозных мест или чтения соответствующей литературы.

• Медитаций, психологических практик и просмотра мелодрам.

• Посещения общественных мероприятий.

• Уборки дома.

• Садоводства.

Далее предлагаем ознакомиться с гороскопом для каждого знака Зодиака:

Овны

Соблюдайте спокойствие, не реагируйте на провокации извне. Вас могут неправильно понять и спровоцировать на конфликт. Придержите бурные реакции – и в итоге все проблемы решатся.

Телец

У Тельцов 1 марта по всем направлениям дела должны складываться успешно. Удача и успех на вашей стороне. Не бойтесь рисковать – сегодня ваш день!

Близнецы

Близнецы, 1 марта могут накрыть чувства, связанные с прошлыми отношениями. Не поддавайтесь грусти и унынию. И еще совет: поберегите свой кошелек.

Рак

Раков могут ждать проблемы и недопонимания с начальством. Но вы, как обычно, сумеете выйти из некомфортного положения.

Лев

Самое время заняться погодой в доме, уравновесить отношения с родными. Найти правильный баланс между работой и семьей – ваша основная задача сейчас.

Дева

Девы, помните, ваши слова и действия могут воспринимать неадекватно, не так, как есть на самом деле. Також провоцировать на скандал или на сплетни. Проявляйте бдительность и трезвость ума.

Весы

Не стоит злоупотреблять своими финансовыми возможностям и вести праздный образ жизни. Сейчас не время лишних трат и позерства. Будьте скромны и экономны.

Скорпион

Дома может быть не все гладко, но вы, как всегда, непоколебимы. Вам все по плечу. Ожидайте расширения дружеского круга.

Стрелец

День активный и удачный. Для вас он будет наиболее продуктивным. В вашей жизни могут проявиться влиятельные люди. Возможно, потребуется поехать в командировку.

Козерог

Козероги, вас 1 марта ждут перемены на работе и удача от вложенных инвестиций. Ожидайте, что ваш кошелек скоро станет более тяжелым и полным.

Водолей

Воскресенье, 1 марта – благоприятный день для Водолеев. Вы можете получить неожиданную прибыль, но не спешите сразу тратить заработанное, тщательно распланируйте расходы.

Рыбы

Вы сентиментальны как никогда. Вам нужно взбодриться и воспрянуть. Старайтесь контролировать собственные эмоции.

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