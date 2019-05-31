Гороскоп на 1 июня 2019: кого ждет удача в первый день лета

Гороскоп на 1 июня 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака в субботу может понадобиться помощь друзей, а другому следует осторожнее подбирать слова и не совершать ошибок. В целом же гороскоп на завтра несет массу занимательных возможностей. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

Овен

Гороскоп на 1 июня говорит, что в субботу вам стоит уделить побольше времени родным. Если не удастся в первой половине дня, то обязательно выкроите несколько часов вечером. В первый выходной вы будете купаться в лучах любви и обожания близких.

Телец

В первый выходной вам лучше отказаться от хитрости и лукавства. Это может плохо сказаться на вашей карме. Кроме того, в субботу высока вероятность того, что вы наконец-то отправитесь в путешествие.

Близнецы

Близнецам гороскоп на первый день лета советует быть чуть помягче и осмотрительнее. Порой ваша чрезмерная критичность и ворчливость могут сильно ранить того, кто рядом.

Рак

В субботу Раки наконец-то наверняка достигнут цели, к которой стремились так долго. При этом положительные результаты не должны кружить вам голову и становится причиной завышенной самооценки - это может быть вредно.

Лев

Львам в эту субботу лучше не действовать второпях. Также лучше воздержаться от обещаний, которые могут скоро потянуть вас на дно. При этом для вас день обещает быть очень удачным, если дело коснется сделок или любых других бизнес-предложений.

Дева

Девам лучше начать лето с отказа от вредных привычек и позаботиться о здоровье. Иначе к осени у вас могут случиться серьезные проблемы. Также гороскоп на 1 июне не рекомендует принимать чью-то сторону, если вы не разобрались в ситуации.

Весы

День Весов окажется слегка суетливым. Вероятно в первой половине дня вам придется принять уйму звонков и разобрать стопки бумаг. Ближе к вечеру могут предстоять незапланированные поездки, которые не принесут особого удовольствия, однако окажутся материально выгодными для вас.

Скорпион

У Скорпионов в субботу все будет складываться настолько удачно, что сложится впечатление будто кто-то наверху вам помогает. Это начало большой и светлой полосы, которая продлится очень долго.

Стрелец

Ваш семейный бюджет необходимо пересмотреть, возможно, внести некоторые поправки. Судя по всему, ваши ожидания разошлись с реальностью. Воздержитесь в субботу от крупных затрат.

Козерог

Не стоит в субботу что-либо загадывать наперед. Как бы это ни звучало, однако отпустите пятницу по волнам, пусть все идет своим чередом. У многих из Козерогов была черная полоса, но она уже вот-вот закончится.

Водолей

Водолеи 1 июня будут нарасхват. Все будут предлагать вам провести субботу вместе, а вам трудно будет сделать окончательный выбор. Положитесь на сердце и делайте то, что оно вам подскажет.

Рыбы

Рыбы завтра отдыхают. Работа, заботы, суета - все прочь. Оторвитесь наконец-то и выспитесь уже. Это именно то, что вам необходимо.

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