Гороскоп на 1 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 1 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Кому в субботу лучше не затевать серьезных начинаний, а кому предстоят разборки с противоположным полом? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: Pexels

Овен

Гороскоп на 1 февраля говорит, что Овнам будет непросто принять какое-то решение, ведь вам предстоит серьезно поразмышлять над последствиями ваших поступков.

Телец

Тельцы проведут субботу в размышлениях над своим следующим шагом. Вы столкнулись с какой-то серьезной проблемой, которая потребует от вас непростых решений.

Близнецы

Близнецам 1 февраля будет по плечу решение любой задачи. Однако для этого вам нужно не отвлекаться на бесполезные споры, сомнения и задачи

Рак

Ракам в эту субботу может сильно помешать их собственная неуверенность в себе и сомнения в их собственных силах. Однако вы сильны и умны — не сомневайтесь, все получится.

Лев

У Львов в эту субботу существует большая вероятность финансовых потерь. Не рискуйте зря, если не хотите потом пожалеть. В это же время 1 февраля должен быть достаточно спокойным днем.

Дева

У Дев возможны ссоры с противоположным полом. Если не хотите довести ситуацию до точки кипения, то лучше смирите свой характер и эмоции.

Весы

По всем прогнозам у Весов 1 февраля должно получиться очень удачным днем, однако не рекомендуется затевать каких-то крупных начинаний. Если вы планируете переезд, ремонт или серьезную покупку, то лучше отложите.

Скорпион

Скорпионы смогут сполна насладиться тишиной и покоем. Вас наконец-то оставят в покое и дадут отдохнуть. Пользуйтесь этим моментом, ведь такое случается не часто.

Стрелец

Тем, кто мечтает найти спутника жизни, следует покидать дом во всеоружии. Есть шанс на судьбоносную встречу.

Козерог

День неплохо подходит для старта креативных идей, для занятия творчеством или искусством.

Водолей

Гороскоп обещает благоприятный день для общения. Будут возможны удачные разные деловые контакты.

Рыбы

Вам следует принимать быстрые решения, руководствуясь тем, что подсказывает сердце, а не разум.

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