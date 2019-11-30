Гороскоп на 1 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 1 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: stocksnap.io

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Овен

Для Овнов этот день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, что будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых нужно проявить максимальную рассудительность и сдержанность.

Телец

Гороскоп на 1 декабря говорит, что Тельцы смогут немного передохнуть. Главное, спланировать день так, чтобы не просидеть в четырех стенах, а как-то взбодрить себя — театр, кино, музей, шопинг. Звезды советуют представителям этого знака сделать то, что их порадует.

Близнецы

1 декабря у Близнецов произойдет некий диссонанс: они захотят горы свернуть, но при этом будут здорово лениться. Чтобы не упустить возможность достичь хороших результатов, хорошенько спланируйте свой день.

Рак

Раки, 1 декабря — это хороший день, чтобы сконцентрироваться на семейных делах и вопросах личного характера. Уделите время близким и порадуйте своего любимого человека.

Лев

Гороскоп на 1 декабря говорит, что в этот день вы будете на высоте. Внимание окружающих вам обеспечено, поэтому приготовьтесь к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства

Дева

Девы, этот день просто создан для дружеских встреч, разговоров, вечеринок. Звезды советуют быть открытыми, веселыми и радостными — это здорово зарядит вас энергией до конца следующей недели.

Весы

Гороскоп на 1 декабря обещает Весам день наполненный приятными встречами и новыми впечатлениями. Не исключены новые знакомства, которые изменят их жизнь в лучшую сторону.

Скорпион

Звезды говорят: Скорпионам 1 декабря необходимо настроится на активную деятельность. Их ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня представители этого знака почувствуют усталость и раздражение.

Стрелец

Стрельцы, 1 декабря — хороший день, чтобы посвятить его себе. Сделайте процедуру, которую давно планировали, запишитесь на курсы, сходите в кино, купите себе что-то красивое. Это поможет вам перезарядиться.

Козерог

Гороскоп на 1 декабря предупреждает, что Козерогов ждет эмоциональный день. Чтобы не довести себя до нервного срыва, научитесь контролировать свои эмоции. Чтобы избежать неловких ситуаций, лучше промолчите.

Водолей

Водолеям 1 декабря противопоказаны переутомления и различные физические нагрузки. Звезды рекомендуют позаботиться о себе, сделать приятные процедуры, приготовить полезный завтрак и пить витаминные чаи.

Рыбы

Рыбы, этот день станет для вас серьезным испытанием на прочность и трудоспособность. Но если вы захотите добиться успеха — у вас все получится.

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