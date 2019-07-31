Гороскоп на 1 августа 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 1 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Четверг для многих знаков Зодиака будет удачным днем, а вот некоторым стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Звезды советуют Овнам 1 августа не думать о работе и делах. Все сделки, которые вы заключите в этот день будут провальными, поэтому лучше возьмите выходной и отдохните.

Телец

1 августа Тельцам нужно быть осторожными. Неприятности будут ожидать вас на каждом углу, поэтому вам следует внимательно следить за всеми знаками, которые предоставит вам судьба.

Близнецы

Гороскоп на 1 августа для Близнецов советует им позаботиться о своем здоровье. Отдыхайте и не работайте в тот день. Также, проведите вечер с близким другом, поговорите и посмейтесь от души.

Рак

Ракам 1 августа необходима поддержка друга. Не держите все в себе и тогда вы сможете начать двигаться дальше. Помните, что после черной полосы всегда наступает белая и позитивное мышление поможет вам преодолеть все преграды.

Лев

Гороскоп на 1 августа для Львов говорит о том, что представители этого знака очень устали. Отдохните и отложите все дела на потом. Вы можете многое себе позволить, если будете думать не только о других.

Дева

1 августа Девам следует посвятить день планированию последнего летнего месяца. Распишите все задачи, а также урегулируйте финансовые вопросы. Этот день обещает быть легким и позитивным для вас.

Весы

Гороскоп на 1 августа для Весов советует этому знаку провести день со своей семьей. Вы отдалились от близких и это негативно сказывается на ваших отношениях. Исправьте ситуацию пока не стало слишком поздно.

Скорпион

1 августа Скорпионы должны быть на чеку. Не идите на поводу у своих желаний, а лучше отдохните и расслабьтесь. Главное помните, что все в ваших руках и вы сами руководите собственной судьбой.

Стрелец

Гороскоп на 1 августа для Стрельцов советует этому знаку Зодиака дать себе возможность выговориться. Расскажите о накопившихся переживаниях другу или психологу. Это обязательно поможет вам.

Козерог

Козерогам гороскоп на первое августа рекомендует посвятить день чему-то новому. Начните рисовать или сходите на танцы. Попробуйте удовлетворить собственные желания и не обращайте внимание на остальных людей.

Водолей

Гороскоп для Водолеев на 1 августа советует им посвятить день работе. Будьте придирчивы к деталям и обратите внимание на своих коллег. Среди них есть недоброжелатель, который может испортить вам настроение в этот день.

Рыбы

1 августа рыб ожидает невероятное приключение. Будьте готовы получить множество полезной информации и внимательно слушайте советы других людей. Они обязательно подскажут вам, как будет лучше.

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