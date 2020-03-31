Гороскоп на 1 апреля по картам Таро: у кого будет удачный день

Гороскоп на 1 апреля 2020 года, по картам Таро советует всем знакам Зодиака расслабиться и плыть по течению.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по картам Таро.

Овен - Дама денариев

Запаситесь терпением и выдержкой, чтобы осуществить свои планы. Не слушайте никого, не позволяйте сегодня никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее.

Телец - Отшельник

Вам надоело ваше добровольно избранное одиночество и уединение. Но вам действительно необходимо спокойствие и тишина. Вы нашли время на раздумия о жизни, поэтому не теряйте его зря, а делайте выводы.

Близнецы - Тройка жезлов

Проверьте и убедитесь, что основа у вас хорошая и позиции прочны, так что вы можете смело смотреть в будущее. Вас ждет большое приключение и вам необходимо быть к нему готовым. Также обратите внимание на людей, которые вас окружают.

Рак - Десятка мечей

Не поддавайтесь жажде разрушения и не увлекайтесь пустыми проектами. Это день подведения итогов. Возможно, вы не готовы проститься с кем-то или с чем то именно, тем более, если речь идет о самом для вас дорогом. Но лучше отпустите ситуацию и расслабьтесь.

Лев - Рыцарь кубков

Не делайте благородных жестов, если они ни к чему не приведут. Вы слишком добры ко всем и это негативно влияет на вашу жизнь. Постарайтесь подумать о себе и не дайте никому себя одурачить.

Дева - Четверка жезлов

Будьте открыты по отношению к людям и идеям. Принимайте интересные предложения и не унывайте. Вас ждет удивительный день, который может навсегда перевернуть вашу жизнь, если вы примете правильные решения. Также, вам следует хорошо отдохнуть и расслабиться.

Весы - Семерка мечей

Будьте настороже. Вполне возможно, что вас захотят крепко надуть. Покажите всем, что вы тоже тертый калач и не дадите обвести себя вокруг пальца. Не исключено, что вас попытаются обокрасть. Возможно, что эта карта советует вам самому сегодня схитрить.

Скорпион - Тройка денариев

Вам представится шанс покончить с прежней рутиной или освободиться от нее, чтобы перейти на более высокий уровень. Если это экзамен, не бойтесь: карта вам выпала хорошая. Если вы уже работаете, то она может предвещать повышение.

Стрелец - Девятка мечей

Не зацикливайтесь на своих кошмарах или на тех чувствах и поступках, в которых рано или поздно человеку приходится раскаиваться. Если же вам действительно угрожает опасность извне, то тут есть две возможности: соберитесь с духом - и примите удар, раз уж его не избежать.

Козерог - Паж жезлов

Не верьте предложениям и обещаниям, которые могут оказаться мимолетными. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков.

Водолей - Туз кубков

Воспользуйтесь предоставленным шансом, он обещает вам большую удачу. Это день исполнения желаний. Используйте же его, чтобы сделать наконец решительный шаг или принять чье то многообещающее предложение.

Рыбы - Восьмерка жезлов

Ждите хороших новостей и благоприятных перемен. Перемены возможны даже там, где дело, казалось бы, застопорилось навеки. Если вы собирались начать что то новое, то у вас есть хороший шанс добиться успеха скорее, чем вы рассчитывали.

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