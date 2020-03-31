Гороскоп на 1 апреля: напряженное время для Раков, Львов и Скорпионов

Гороскоп на 1 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на среду.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Это один из самых сложных дней месяца. Вы можете быть слишком напряженными и резкими в своих высказываниях. Следите за тем, что говорите, а также избегайте поспешных решений. Будьте всегда начеку и старайтесь не поддаваться на какие-либо провокации.

Овен

Сегодня вы почувствуете, что должны принять какое-то важное решение или обсудить вопрос, который вызывает много проблем. При этом следите за отвлекающими факторами, поскольку они могут мешать выполнению обязанностей, а также нарушать душевное спокойствие.

Телец

Второстепенные проблемы могут указывать на тенденцию видеть больше недостатков, чем преимуществ от конкретной ситуации. Напряженность начнет возрастать вокруг рабочих вопросов и перспектив. При этом люди будут раздражать вас своим нетерпением, резкостью или агрессивностью.

Близнецы

Сегодня вы будете иметь дело с некоторыми неудобствами, нежелательными советами или критикой. Постарайтесь не воспринимать обратную связь слишком серьезно, даже если некоторые слова противоречат личным принципам и убеждениям.

Рак

В этот день вы будете находиться в состоянии повышенного напряжения. Лучше не придавайте серьезного значения заявлениям, сделанным в условиях стресса или принуждения. Также не торопите разговор, который требует большего такта или вдумчивости.

Лев

В этот день некоторые ситуации могут провоцировать критику или грубость в общении. Что бы ни случилось, старайтесь сохранять спокойствие. Кроме того, обязательно выделите время, чтобы расслабиться и отдохнуть как телом, так и душой.

Дева

Незначительные стрессовые моменты сегодня приведут к неправильным выводам или действиям. Направьте энергию во что-то продуктивное. Если проблема находится вне вашего контроля, постарайтесь сосредоточиться на тех вещах, которые можете исправить.

Весы

Сегодня лучше сосредоточиться на редактировании и исправлении проблем. При этом не нужно спешить, иначе результатом станет непродуктивное напряжение. Кроме того, ваши страхи или неуверенность могут исказить ситуацию, вызвав трудности в работе или отношениях.

Скорпион

Ищите способы двигаться вперед, даже если столкнулись с трудностями. Сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, вызванные спешкой и нетерпением. При этом не нужно кого-то критиковать или пытаться что-то доказывать. Лучше используйте свою энергию в работе.

Стрелец

В этот день могут возникнуть надоедливые, но ценные напоминания о том, что нужно сделать или изменить. Люди покажутся вам более резкими и агрессивными, чем обычно. При этом избегайте поспешных выводов, так как сегодня будет легче упустить из виду важные детали.

Козерог

Сегодня вы будете склонны критиковать или спорить с кем-то о различных ситуациях и действиях. Возможно, станет сложно интегрировать свои потребности с текущими обязанностями. Однако старайтесь сохранять уверенность и спокойствие, чтобы добиться любой цели.

Водолей

В этот день вы будете довольно критичными, нетерпеливыми или резкими. Постарайтесь использовать эту энергию в практических целях, чтобы выявить какие-то недостатки и сделать все возможное для их устранения. Также избегайте поспешных действий, особенно связанных с финансами.

Рыбы

Это хорошее время с точки зрения свежих идей. Тем не менее сегодня вам придется проверить определенные вещи дважды или внести некоторые изменения. Кроме того, старайтесь больше фокусироваться на каких-то преимуществах своей работы или личной деятельности.

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