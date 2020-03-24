Гороскоп красоты на эту неделю: лучшие дни для ухода за волосами и кожей

Гороскоп красоты на эту неделю для всех знаков Зодиака. Астролог Инна Фатеева эксклюзивно для OBOZREVATELозвучила советы на неделю.

"Сегодня, 24 марта, родилась новая Луна, и это самое прекрасное время. Новолуние совпадает с очищением наших энергетических ресурсов. Напряжение, связанное с текущим положением в мире, потихоньку снизится. Захочется привести себя в лучшую форму. После новолуния начнется фаза роста. А потому и в сфере красоты будут наблюдаться определенные тенденции", - рассказывает астролог Инна Фатеева..

24-25 марта

Самое благоприятное время для придания формы бровям, эпиляции. Также можно посетить парикмахера, чтобы подстричься. Волосы будут расти гораздо быстрее.

25 марта весь день будут неблагоприятные аспекты к Луне. Поэтому рекомендую все вышеуказанные процедуры провести 24 марта.

26-27 марта

26 марта с 9 утра до 4 вечера Луна будет без курса. В это время все косметологические процедуры, стрижки и эпиляции, маникюр не рекомендованы. После 16 часов и до вечера 27 марта можно записываться на стрижки, процедуры по уходу за кожей.

Луна будет находиться в знаке плодородного Тельца, это ее сильное положение. Возможно, захочется испробовать чего-то новенького в сфере красоты.

28 марта

Благоприятный день для всех процедур. Луна проходит знак Тельца и соединяется с Венерой – планетой красоты в астрологии. Имеет только благоприятные аспекты.

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