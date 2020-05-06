Кулинарный гороскоп: обед для каждого знака Зодиака

Обед - один из самых значительных моментов дня. Он позволяет нам оторваться от привычных дел, чтобы освежиться, получить удовольствие и больше энергии для продолжения дневной деятельности.

Сегодня речь пойдет о том, как предпочитают питаться каждый из двенадцати знаков Зодиака. Гороскоп показывает нам типичный сценарий предпочтений и привычек в еде.

ОВЕН

Вы очень общительный человек, и вам нравится устраивать обеды или пикники с друзьями. Обычно вы принимаете участие в приготовлении пищи, особенно если речь идет о разжигании огня и приготовлении на гриле мяса или овощей. Но вам не нравится накрывать на стол, расставляя столовые приборы или бокалы, которые вы считаете совершенно бесполезными. Вы едите очень быстро. И ваше тарелка, какое бы блюдо в ней ни находилось, опустошается всегда одной из первых.

ТЕЛЕЦ

Для вас обед – это один из самых священных моментов дня. Впрочем, как и любая другая трапеза. Вы любите есть и любите готовить, но предпочитаете только качественные продукты. Еды должно быть очень много, чтобы ваши гости всегда имели возможность попросить добавки. Стол вы любите оформлять простым, но изысканным способом. Вы не можете пропустить хорошее вино и вкусный десерт. Вы едите с любовью, наслаждаясь каждым блюдом.

БЛИЗНЕЦЫ

Идея о том, что вам придется слишком много времени сидеть за столом в компании друзей или родственников, глубоко утомляет вас. Вы созданы для быстрого питания и предпочитаете есть бутерброд во время прогулки по городу, а не сидеть в ресторане в ожидании чего-то тяжелого и калорийного. Однако, когда дело доходит до светского мероприятия, вам нравится выбирать один из самых популярных ресторанов города и заказывать изысканные блюда, которые вы, к тому же, любите сфотографировать.

РАК

Обед с семьей - одно из важных событий для вас. Каждые выходные вы стараетесь собрать всю семью, чтобы провести несколько часов за столом вместе - чтобы поесть, пообщаться и насладиться их компанией. Вы не желаете есть слишком изысканные блюда, но всегда старайтесь порадовать родных и близких вкусными и сладкими блюдами, достойными звездного шеф-повара. Вы также никогда не забудете приготовить обед даже для своей милой маленькой собачки или котенка.

ЛЕВ

Обед становится важным для вас, только когда вы желаете привлечь внимание гостей. Вы застилаете обеденный стол самыми красивыми скатертями, расставляете самые изысканные блюда, кладете самые яркие и драгоценные столовые приборы. Вы не хотите ограничивать калории и предпочитаете есть все, что пожелаете, и в том количестве, которое удовлетворяет вас в данный момент. Время от времени, чтобы привлечь внимание, вы любите продемонстрировать свои таланты в приготовлении каких-нибудь вкусных блюд.

ДЕВА

Такой аккуратный и педантичный человек, как вы, всегда умеет организовать безупречные обеды. Вам нравится, что стол передает ощущение чистоты и свежести. Продумывая дизайн обеденной зоны, вы всегда выбираете мягкие цвета. Столовые приборы и тарелки предпочитаете в классическом стиле. Никогда не готовите большое количество пищи, опасаясь, что она не будет съедена, а также, что переусердствуете с калориями. У ваших гостей может возникнуть ощущение, что вы хотите на них сэкономить. И очень часто они не ошибаются!

ВЕСЫ

Для вас обед - это приятный момент, когда вы можете провести время в приятной компании друзей, родственников или знакомых. В то же время, вам нравится, что гости наслаждаются изысканным блюдом или бокалом хорошего вина вместе с вами. Вы очень цените знаменитые рестораны, но вам также нравится организовывать сложные обеды дома. На самом деле вы знаете множество оригинальных и вкусных рецептов, которыми можете удивить всех. И конечно же, вы никогда не используете одноразовую посуду или пластиковые стаканчики!

СКОРПИОН

Вы предпочитаете ужинать, а не обедать. Но если это действительно необходимо, вы также приспосабливаетесь к дневным часам. Вы любите изысканные сервировки и предлагаете свои гостям оригинальные и высококачественные блюда. Кулинария - не главное ваше достоинство, но, когда вы беретесь за дело, вы можете приготовить по-настоящему превосходные блюда - не хуже профессионального повара.

СТРЕЛЕЦ

Вы человек – путешественник, и поэтому редко обедаете в одном месте в течение двух дней подряд. Вы можете чередовать звездный ресторан с рестораном быстрого питания, и всегда ведете себя в обоих местах одинаково легко и элегантно. Вы легко адаптируетесь к привычкам и обычаям того места, где находитесь. Но, с другой стороны, вам не нравится организовывать обеды и ужины в своем доме. В том числе, и потому, что вам будет трудно вспомнить, где у вас хранятся тарелки, стаканы или другие бытовые мелочи, которые не удосуживаются вашего внимания.

КОЗЕРОГ

Для вас обед – это всего лишь одно из многих мероприятий, которые вы запланировали на день. Вы не любите разгулов за столом, особенно если после этого вам придется снова работать. Вы почти всегда предпочитаете постные простые блюда, которые легко перевариваются. Вы заказываете десерт только в экстремальных ситуациях, или, когда речь идет о вашем любимом блюде, которому вы храните верность всю жизнь. Вам не нравится есть в компании большого количества людей. Вы чувствуете себя прекрасно, обедая в одиночестве или с несколькими коллегами в столовой вашего офиса.

ВОДОЛЕЙ

Идея организовать обед с несколькими людьми, которые вам нравятся, всегда привлекательна для вас. Вы с удовольствием соберете друзей у себя дома. Если же вам не хочется готовить, всегда найдется проверенная пиццерия, ресторан или гриль-бар, готовые доставить все, что вы закажете посредством своего фантастического приложения в смартфоне прямо домой. В еде вам нравится пробовать необычные сочетания продуктов и новые блюда. Что касается напитков, то вину вы предпочитаете пиво, но только домашнее или эксклюзивное. И да - пластик запрещен в вашем доме!

РЫБЫ

Вам нелегко спланировать точную дату, когда вы можете организовать большой семейный обед или трапезу с друзьями. Очень часто вы забываете о своих обязательствах и поэтому приходится организовывать все в последнюю минуту. Вы определенно предпочитаете идти на обед к кому-то домой, а не принимать людей у себя. Но вы всегда готовы помочь готовить, убирать или мыть посуду после приема. И еще: у вас есть врожденная способность выбирать лучшую выпечку в месте своего обитания, утверждает tgcom24.mediaset.it.