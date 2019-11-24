Гороскоп 2020: Украине предрекли период противостояния

Астролог Людмила Халанская в контексте астрологического прогноза на 2020 год рассказала о том, что благоприятный период для Украины продлится до начала 2021 года.

Далее страну ожидают народные волнения. Об этом она сообщила в блоге OBOZREVATEL.

"Благоприятный для решительных действий период продлится лишь до начала 2021 года включительно. Потом ситуация изменится, и в 2022 году выльется в новое противостояние народа и власти", – предупредила астролог.

В 2022 году в Украине может начаться противостояние власти и народа, сказала астролог

Она уточнила: "Кровавых событий не будет, бояться нам не нужно – бояться надо тем, кто не хочет меняться, кто всеми силами держится за старую систему – именно против них и будет направлен народный гнев".

Вместе с тем астролог заметила: "Но это будет потом. А пока – готовимся к активным ярким процессам, которые уже начинают вступать в силу".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Людмила Халанская рассказала о благоприятных астрологических аспектах, которые сложатся для Украины зимой 2019-2020 года.

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