Гороскоп-2020: Украине пообещали новую жизнь

Астролог Людмила Халанская в контексте астрологического прогноза на 2020 год рассказала о том, что новый год будет "важным, значимым, акцентированным для Украины".

"Нам нельзя упускать это время", – подчеркнула она в блоге OBOZREVATEL.

По ее словам, весной 2020 года произойдет "наиболее ожидаемое и желанное" астрологическое событие для страны – "транзитный Сатурн соединится с натальным Сатурном Украины". Как пояснила астролог, это "знаменует собой завершение целого этапа жизни государства и начало нового цикла его развития".

2020 год будет очень значимым для Украины

"Именно этот год станет первым в процессе так необходимых нам системных преобразований, которые обозначились к моменту завершения цикла Сатурна. Все вопросы, на которые пока нет ответа, все нерешённые проблемы, стоящие перед нами сейчас, войдут в нашу повестку дня на ближайшие годы", – пообещала она.

"Вообще, весна, особенно в самом начале, подарит много гармоничных, действенных аспектов, так долго нами ожидаемых, которые, наконец, существенно продвинут нас на нашем трудном пути перемен", – заверила астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Людмила Халанская рассказала о благоприятных астрологических аспектах, которые сложатся для Украины зимой 2019-2020 года.

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